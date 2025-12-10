ميكا ريتشاردز مدافعا عن صلاح أمام كاراجر: أنت تتحدث عن أحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي

دافع ميكا ريتشاردز مدافع مانشستر سيتي السابق عن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، وذلك بسبب الأزمة الأخيرة له مع مدربه أرني سلوت واستبعاده من المباريات.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وخلال تواجده في قناة cbs مع جيمي كاراجير مدافع ليفربول السابق، دافع ريتشاردز عن صلاح.

وقال ريتشاردز: "صلاح كان يجب أن يشارك أمام ليدز".

وأضاف موجها حديثه إلى كاراجر: "أنت تتحدث عن محمد صلاح كما لو كان مجرد لاعب عادي، أنت تتحدث عن واحد من أعظم اللاعبين الذين ظهروا في الدوري الإنجليزي على الإطلاق".

واستعبد أرني سلوت، محمد صلاح من مباراة ليفربول ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف دومينيك سوبوسلاي.

وقال المدير الفني لـ ليفربول عبر أمازون برايم: "يجب أن نركز على ما أنجزناه هنا. أتفهم تماما أنه في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة ستكون جميع الأسئلة عن محمد صلاح".

