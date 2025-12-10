بمشاركة ألفين أيمن.. إنتر يهزم ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا للشباب

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 00:27

كتب : FilGoal

ألفين أيمن

فاز فريق إنتر الإيطالي على ليفربول بخماسية دون رد في مباراة الفريقين ضمن دوري أبطال أوروبا للشباب.

وشهدت المباراة مشاركة ألفين أيمن اللاعب ذو الأصول المصرية مع فريق ليفربول، ولعب المباراة كاملة.

وكان أيمن ضمن القائمة المبدئية لمنتخب مصر للشباب قبل أن يتم استبعاده من كأس العالم للشباب قبل أسابيع في تشيلي.

أخبار متعلقة:
خطأ باستوني يمنح ليفربول فوزا قاتلا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا أتالانتا يقلب الطاولة ويهزم تشيلسي.. وأتلتيكو يفلت من فخ آيندهوفن رأسيتا كوندي تعيد برشلونة للفوز في أبطال أوروبا ضد فرانكفورت

ورفع إنتر رصيده إلى النقطة 11 في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا للشباب.

بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 10 في المركز الـ13.

ويتصدر ترتيب دوري أبطال أوروبا للشباب فريق تشيلسي الإنجليزي برصيد 16 نقطة.

ليفربول إنتر ألفين أيمن دوري أبطال أوروبا للشباب
نرشح لكم
سلوت: أنتظر مؤتمر الجمعة وجميع الأسئلة عن محمد صلاح فان دايك: موقف صلاح؟ الوضع صعب.. وتركيزنا كان حاضرا ضد إنتر كوندي: تدربنا على لعبة هدف التعادل ضد فرانكفورت أتالانتا يقلب الطاولة ويهزم تشيلسي.. وأتلتيكو يفلت من فخ آيندهوفن رأسيتا كوندي تعيد برشلونة للفوز في أبطال أوروبا ضد فرانكفورت تيري هنري: صلاح تحدث في التوقيت الخاطئ.. يجب أن يحفظ أسرار الفريق بايرن ميونيخ يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك سبورتنج لشبونة بدوري أبطال أوروبا انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (2)-(1) فرانكفورت.. فوز بهدفي كوندي
أخر الأخبار
سلوت: أنتظر مؤتمر الجمعة وجميع الأسئلة عن محمد صلاح 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فان دايك: موقف صلاح؟ الوضع صعب.. وتركيزنا كان حاضرا ضد إنتر 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
روبرتسون: أعشق اللعب مع صلاح.. ومصيره مع ليفربول ليس بيدي 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كوندي: تدربنا على لعبة هدف التعادل ضد فرانكفورت 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة ألفين أيمن.. إنتر يهزم ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا للشباب 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
خطأ باستوني يمنح ليفربول فوزا قاتلا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
أتالانتا يقلب الطاولة ويهزم تشيلسي.. وأتلتيكو يفلت من فخ آيندهوفن ساعة | دوري أبطال أوروبا
رأسيتا كوندي تعيد برشلونة للفوز في أبطال أوروبا ضد فرانكفورت ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518864/بمشاركة-ألفين-أيمن-إنتر-يهزم-ليفربول-بخماسية-في-دوري-أبطال-أوروبا-للشباب