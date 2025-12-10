بمشاركة ألفين أيمن.. إنتر يهزم ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا للشباب
الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 - 00:27
كتب : FilGoal
فاز فريق إنتر الإيطالي على ليفربول بخماسية دون رد في مباراة الفريقين ضمن دوري أبطال أوروبا للشباب.
وشهدت المباراة مشاركة ألفين أيمن اللاعب ذو الأصول المصرية مع فريق ليفربول، ولعب المباراة كاملة.
وكان أيمن ضمن القائمة المبدئية لمنتخب مصر للشباب قبل أن يتم استبعاده من كأس العالم للشباب قبل أسابيع في تشيلي.
ورفع إنتر رصيده إلى النقطة 11 في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا للشباب.
بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 10 في المركز الـ13.
ويتصدر ترتيب دوري أبطال أوروبا للشباب فريق تشيلسي الإنجليزي برصيد 16 نقطة.
