تيري هنري: صلاح تحدث في التوقيت الخاطئ.. يجب أن يحفظ أسرار الفريق

عبر تيري هنري نجم أرسنال وبرشلونة عن عدم رضاه من تصريحات محمد صلاح تجاه أرني سلوت مدربه في ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال النجم الفرنسي عبر قناة CBS: "كانت لدي مشاكل مع أرسين فينجر، مع جوارديولا، هل سمعتموني يومًا أتحدث عنها علنا؟ أبدا لأنني كنت أحمي النادي".

وأضاف "عندما تلعب لناد ما يجب أن تحميه بكل الطرق. مهما كان يحدث في الداخل يجب أن تحمي النادي وزملائك ومدربك".

وأكمل "يمكنك أن تكون غاضبا ومحبطا، لكن لا تُخرج ما يحدث في الداخل إلى العلن خاصة عندما يكون النادي يمر بلحظات صعبة".

وأشار "بدلا من ذلك تنتظر وتحل الأمور داخليا، ثم إذا أردت أن ترحل أو تتحدث لتفعل ذلك في الوقت المناسب".

وأتم تصريحاته "أتفهم الإحباط لدى محمد صلاح، يسجل 38 هدفا وينتهي به المطاف على الدكة، لكن في النهاية يجب أن يضع مصلحة الفريق فوق مصلحته".