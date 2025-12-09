بسبب إصابة نجمه المراهق.. أرسنال يتراجع ويقيد جيسوس في القائمة الأوروبية

تراجع آرسنال عن قراره الأول واستقر على قيد جابرييل جيسوس في قائمة الفريق لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بعد تعرض الفريق لضربة غير متوقعة في الساعات الأخيرة.

جابريل جيسوس النادي : أرسنال أرسنال

جيسوس لم يكن ضمن قائمة آرسنال الأوروبية في الصيف، بعدما كان الاعتقاد السائد داخل النادي أنه سيغيب لفترة قد تصل إلى عام كامل بسبب إصابة القطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها في يناير الماضي.

ومع اقتراب المهاجم البرازيلي من العودة للمشاركة، أصبح هناك مكان شاغر عقب إصابة كريستيان موسكيرا في كاحله مطلع الشهر الحالي، وهي إصابة من المرجح أن تبعده حتى فبراير. ورغم ذلك، أشارت تقارير مساء الاثنين إلى أن آرسنال قرر عدم استبدال موسكيرا بجيسوس.

لكن النادي عاد بعد ساعات قليلة ليعلن تغييرًا في موقفه، بعد إصابة جديدة تعرض لها الناشئ ماكس داومان صاحب الـ15 عامًا، والذي شارك في فوز فريق تحت 21 عامًا على مانشستر يونايتد وديًا بنتيجة 3-0، وهي المباراة التي شارك فيها جيسوس أيضًا لرفع معدلات لياقته.

وأصدر آرسنال بيانًا رسميًا قال فيه:

"جابرييل جيسوس حلّ محل ماكس داومان في قائمتنا الأوروبية بشكل فوري، وبالتالي أصبح جابي مؤهلاً للمشاركة أمام كلوب بروج مساء الأربعاء".

وأضاف النادي أن داومان سيتم إضافته للقائمة الثانية في يناير، لكنه سيكون غير متاح للمشاركة في أي مباراة أوروبية لمدة 60 يومًا بدءًا من 6 فبراير، وفق اللوائح.

جيسوس كان قد تواجد بالفعل على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي، والآن أصبح قريبًا من الظهور الأول مع الفريق منذ إصابته، في رحلة آرسنال إلى ملعب يان بريديل مساء الأربعاء.

ويتصدر آرسنال ترتيب مرحلة الدوري المكونة من 36 فريقًا برصيد 15 نقطة كاملة، مما يجعل الفوز خارج ملعبه أمام بروج خطوة شبه حاسمة لضمان التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

وكان قرار استبعاد جيسوس من القائمة الأصلية في الصيف قد أثار جدلًا كبيرًا بين جماهير آرسنال، وزاد الجدل بعد إصابة موسكيرا وعدم استدعاء البرازيلي بدلاً منه.

ومع تسجيله الآن في القائمة، سيكون أمام جيسوس فرصة للظهور في مباريات كلوب بروج أو إنتر ميلان (20 يناير) أو كايرات (28 يناير)، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، حيث يراهن ميكيل أرتيتا على قدرته على تقديم إضافة حقيقية للفريق.

ورغم أن إصابة داومان تمثل ضربة قوية للموهبة الصغيرة، إلا أن اللاعب يمكنه أن يستغل الفترة المقبلة في التعافي بعد أن دوّن اسمه بالفعل في سجلات التاريخ، حين أصبح أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق خلال مواجهة سلافيا براغ الشهر الماضي.

وتلقى آرسنال أيضًا إشارات مقلقة في مران الثلاثاء المفتوح، بعد ظهور شكوك حول جاهزية لاعبين اثنين إضافيين قد ينضمان لقائمة المصابين بالفريق.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

https://hayters.com/