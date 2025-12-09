أنباء سارة لـ مانشستر يونايتد.. اقتراب عودة سيسكو

تلقّى مانشستر يونايتد خبرًا مهمًا بخصوص موعد عودة بنيامين سيسكو، بعد أن ظل المهاجم السلوفيني خارج الحسابات منذ إصابته في الركبة خلال التعادل 2-2 مع توتنهام يوم 8 نوفمبر، ليغيب عن آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي.

ورغم أن الإصابة لم تكن خطيرة أو مهددة للموسم، فإن روبن أموريم فضّل عدم تحديد موعد واضح لعودة مهاجمه، مكتفيًا بالإشارة نهاية نوفمبر إلى أن اللاعب "يحتاج بعض الوقت" لاستعادة جاهزيته الكاملة. لكن وكيل سيسكو كشف هذا الأسبوع تطورات أكثر تفاؤلًا.

وقال إلفيس باسانوفويتش، وكيل اللاعب، لوسائل إعلام سلوفينية إن عملية التأهيل تسير وفق الخطة، مؤكدًا: "بن يشعر بحالة جيدة جدًا، من الصعب تحديد يوم العودة، القرار يعود للجهاز الطبي والمدرب، لكننا سنراه في الملعب قريبًا. ربما أسرع مما توقع الجميع".

وبحسب الصحفي روب دورسيت من "سكاي سبورتس"، فإن سيسكو قد يظهر مجددًا مع يونايتد يوم الاثنين المقبل أمام بورنموث في أولد ترافورد، مع توقع مشاركته بشكل أكبر ضد أستون فيلا يوم 21 ديسمبر، على أن يكون جاهزًا بالكامل لمواجهة نيوكاسل في "بوكسينج داي".

عودة سيسكو ستكون مهمة للغاية للاعب نفسه الذي لم يجد انطلاقته بعد مع يونايتد، إذ سجل هدفين وصنع آخر في 12 مباراة فقط بكل البطولات. لكن اللافت أن مساهماته الثلاث جاءت جميعها في آخر ست مباريات لعبها بالدوري، ما يعزز آمال النادي في استعادة أفضل نسخة منه قبل نهاية العام.

وقد يكتسب الأمر أهمية مضاعفة مع احتمال غياب ثلاثي أمم إفريقيا: نصير مزراوي (المغرب)، أماد ديالو (ساحل العاج) وبريان مبومو (الكاميرون)، حيث يحق لمنتخباتهم ضمّهم بدءًا من 15 ديسمبر، ما يقلّص خيارات أموريم الهجومية.

ومع اقتراب سيسكو من الجاهزية، يمكن للمدرب البرتغالي إعادة توزيع الأدوار الهجومية، سواء بالدفع بمتيوس كونا أو زيركزي خلف المهاجم، مع مزيد من الخيارات في وجود ماسون ماونت وبرونو فيرنانديز.

الإصابة الحالية هي الرابعة فقط في مسيرة سيسكو الشاب، والأولى منذ 2022، ما يخفف القلق بشأن وجود أي تأثيرات طويلة المدى أو احتمالات انتكاسة.

