ديل ميل: تشيلسي يبحث تدعيم دفاعه مع نوتنجهام

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 20:44

كتب : ذكاء اصطناعي

موريلو - نوتنجهام فورست - ليفربول

تلقى تشيلسي دفعة قوية في سباق التعاقد مع البرازيلي مورييلو مدافع نوتنجهام فورست، بعدما كشفت تقارير إنجليزية أن اللاعب منفتح على الرحيل في صيف 2026 بعد ثلاثة مواسم قضاها في ملعب "سيتي جراوند".

ورغم امتلاك إنزو ماريسكا لخيارات متعددة في قلب الدفاع، من باديشيلي وتشالوباه وتوسين وأتشانجبونج، إلى ويسلي فوفانا الذي تلاحقه الإصابات، إلا أن مستقبل أكثر من اسم يحتاج للحسم. فباديشيلي خارج الحسابات، وفوفانا لا يمكن الاعتماد عليه بدنيًا، وديزاسي يبدو في طريقه للرحيل العام المقبل، ما يجعل البحث عن مدافع جديد ضرورة محتملة.

مورييلو، الذي لفت الأنظار منذ وصوله من كورينثيانز عام 2023، يدخل دائرة اهتمامات تشيلسي، ومعه ريال مدريد وبرشلونة، وسط متابعة أوروبية واسعة لإحدى أبرز مواهب الدفاع في البريميرليج.

أخبار متعلقة:
بوليسيتش: كنت كالميت في السرير قبل مساعدة ميلان للفوز وكالة الأنباء الفرنسية: السعودية تجهز لضم محمد صلاح في انتقالات الشتاء

وبحسب "ديلي ميل"، فإن المدافع البرازيلي يشعر بالاستقرار في نوتنجهامشير، لكنه يدرك حجم الاهتمام بخدماته، ولن يغلق الباب أمام خطوة جديدة في مسيرته إذا جاءت في التوقيت المناسب. لكن فورست بدورهم لن يفرّطوا في اللاعب في يناير تحت أي ظرف، خصوصًا بعد تجديد عقده حتى 2029.

البيع في الصيف لن يكون سهلًا أيضًا؛ إذ ينوي النادي طلب رقم قياسي يفوق الـ55 مليون جنيه إسترليني التي حصل عليها من نيوكاسل عند بيع أنتوني إيلانجا. ويبدو أن فورست يستعد لتحقيق ربح ضخم بعد ضم اللاعب مقابل 10.5 مليون فقط.

مورييلو قدّم أداءً لافتًا منذ الموسم الماضي، حين توّج بجائزة لاعب الموسم في فورست، واستمر على نفس المستوى هذا العام بمشاركات أساسية وتأثير مباشر في الخط الخلفي.

الأرقام تدعم مكانته بين أفضل مدافعي الدوري؛ ففي آخر 12 شهرًا يندرج ضمن أعلى 10% في الالتحامات الهوائية الناجحة (69.4%)، وأعلى 3% في المراوغات الناجحة للمدافعين، كما يحتل النسبة الـ97 من ناحية التصديات، والـ89 في الاعتراضات، إلى جانب حضوره الهجومي وصناعته للفرص.

كل ذلك يجعل صراع 2026 على اللاعب مرشحًا للاشتعال بين تشيلسي وريال مدريد، بينما يبدو برشلونة بعيدًا ماليًا عن المعركة ما لم تتغير أوضاعه بشكل درامي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

https://hayters.com/

تشيلسي الدوري الإنجليزي موريلو
نرشح لكم
تيري هنري: صلاح تحدث في التوقيت الخاطئ.. يجب أن يحفظ أسرار الفريق بسبب إصابة نجمه المراهق.. أرسنال يتراجع ويقيد جيسوس في القائمة الأوروبية أنباء سارة لـ مانشستر يونايتد.. اقتراب عودة سيسكو وكالة الأنباء الفرنسية: السعودية تجهز لضم محمد صلاح في انتقالات الشتاء سلوت يتحدث مجددا عن موقفه من صلاح "ميناليتي" كييزا المرجع؟ ماذا قدم بدلاء صلاح ونال رضا سلوت في ليفربول صلاح ينافس على جائزة شخصية العام الرياضية من BBC رد فعل صلاح بعد استبعاده من مباراة إنتر
أخر الأخبار
سلوت: أنتظر مؤتمر الجمعة وجميع الأسئلة عن محمد صلاح 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فان دايك: موقف صلاح؟ الوضع صعب.. وتركيزنا كان حاضرا ضد إنتر 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
روبرتسون: أعشق اللعب مع صلاح.. ومصيره مع ليفربول ليس بيدي 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كوندي: تدربنا على لعبة هدف التعادل ضد فرانكفورت 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة ألفين أيمن.. إنتر يهزم ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا للشباب 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
خطأ باستوني يمنح ليفربول فوزا قاتلا أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
أتالانتا يقلب الطاولة ويهزم تشيلسي.. وأتلتيكو يفلت من فخ آيندهوفن ساعة | دوري أبطال أوروبا
رأسيتا كوندي تعيد برشلونة للفوز في أبطال أوروبا ضد فرانكفورت ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518840/ديل-ميل-تشيلسي-يبحث-تدعيم-دفاعه-مع-نوتنجهام