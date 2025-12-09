ديل ميل: تشيلسي يبحث تدعيم دفاعه مع نوتنجهام

تلقى تشيلسي دفعة قوية في سباق التعاقد مع البرازيلي مورييلو مدافع نوتنجهام فورست، بعدما كشفت تقارير إنجليزية أن اللاعب منفتح على الرحيل في صيف 2026 بعد ثلاثة مواسم قضاها في ملعب "سيتي جراوند".

ورغم امتلاك إنزو ماريسكا لخيارات متعددة في قلب الدفاع، من باديشيلي وتشالوباه وتوسين وأتشانجبونج، إلى ويسلي فوفانا الذي تلاحقه الإصابات، إلا أن مستقبل أكثر من اسم يحتاج للحسم. فباديشيلي خارج الحسابات، وفوفانا لا يمكن الاعتماد عليه بدنيًا، وديزاسي يبدو في طريقه للرحيل العام المقبل، ما يجعل البحث عن مدافع جديد ضرورة محتملة.

مورييلو، الذي لفت الأنظار منذ وصوله من كورينثيانز عام 2023، يدخل دائرة اهتمامات تشيلسي، ومعه ريال مدريد وبرشلونة، وسط متابعة أوروبية واسعة لإحدى أبرز مواهب الدفاع في البريميرليج.

وبحسب "ديلي ميل"، فإن المدافع البرازيلي يشعر بالاستقرار في نوتنجهامشير، لكنه يدرك حجم الاهتمام بخدماته، ولن يغلق الباب أمام خطوة جديدة في مسيرته إذا جاءت في التوقيت المناسب. لكن فورست بدورهم لن يفرّطوا في اللاعب في يناير تحت أي ظرف، خصوصًا بعد تجديد عقده حتى 2029.

البيع في الصيف لن يكون سهلًا أيضًا؛ إذ ينوي النادي طلب رقم قياسي يفوق الـ55 مليون جنيه إسترليني التي حصل عليها من نيوكاسل عند بيع أنتوني إيلانجا. ويبدو أن فورست يستعد لتحقيق ربح ضخم بعد ضم اللاعب مقابل 10.5 مليون فقط.

مورييلو قدّم أداءً لافتًا منذ الموسم الماضي، حين توّج بجائزة لاعب الموسم في فورست، واستمر على نفس المستوى هذا العام بمشاركات أساسية وتأثير مباشر في الخط الخلفي.

الأرقام تدعم مكانته بين أفضل مدافعي الدوري؛ ففي آخر 12 شهرًا يندرج ضمن أعلى 10% في الالتحامات الهوائية الناجحة (69.4%)، وأعلى 3% في المراوغات الناجحة للمدافعين، كما يحتل النسبة الـ97 من ناحية التصديات، والـ89 في الاعتراضات، إلى جانب حضوره الهجومي وصناعته للفرص.

كل ذلك يجعل صراع 2026 على اللاعب مرشحًا للاشتعال بين تشيلسي وريال مدريد، بينما يبدو برشلونة بعيدًا ماليًا عن المعركة ما لم تتغير أوضاعه بشكل درامي.

