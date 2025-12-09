قائمة كوت ديفوار - غياب أدنجرا وانضمام كيسي وهالر في أمم إفريقيا 2025

أعلن إيمرس فاي المدير الفني لـ منتخب كوت ديفوار قائمته المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب الشهر الجاري.

ويستضيف المغرب البطولة في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل، ويدخل الأفيال البطولة كحامل للقب بفوزه باللقب في النسخة الماضية.

وشهدت القائمة غيابات عديدة أبرزها وسيمون أدنجرا جناح سندرلاند الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في نهائي البطولة الماضية.

ويغيب عن القائمة كل من باردا سنجاري حارس باروكا الجنوب إفريقيا وويلفرد سينجو ظهير جالاتاسراي التركي وحامد تراوري لاعب وسط مارسيليا ونيكولاس بيبي لاعب فياريال وجيريمي بوجا لاعب نيس

واختار فاي لاعبان فقط في القائمة الاحتياطية لكوت ديفوار من القائمة التي ضمت 24 لاعبا.

وجاءت قائمة كوت ديفوار في أمم إفريقيا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (ريزا سبور التركي) – محمد كوني (شارلورا البلجيكي) – ألبان لافون (باناثينيكوس اليوناني)

الدفاع: إيمانويل أجابادو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ويلي بولي (نوتنجهام فورست الإنجليزي) – عثمان ديوماندي (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – جويلا دوي (ستراسبورج الفرنسي) – جسيلن كونان (جيل فيستني البرتغالي) – أوديلون كوسونو (أتالانتا الإيطالي) – كريستوفر أوبيري (باشاكشهير التركي) – أرميل زوهوري (إبيريا الجورجي)

الوسط: سيكو فوفانا (رين الفرنسي) – جان فيليب جامبيان (ميتز الفرنسي) – كريست إناو أويلي (طرابوزن سبورت التركي) – فرانك كيسي (أهلي جدة السعودي) – إبراهيم سنجاري (نوتنجهام فورست) – جان ميشيل سيري (ماريبور السلوفيني)

الهجوم: فاكون بايو (أودينيزي الإيطالي) – عمر دياكاتي (سيركل بروج البلجيكي) – أماد ديالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – سيباستان هالر (أوتريخت الهولندي) – جان فيليب كراسو (باريس الفرنسي) – بازومانا توري (هوفنهايم الألماني) – ويلفريد زاها (شارلوت الأمريكي)

القائمة الاحتياطية: إيفان جيسان (أستون فيلا الإنجليزي) – فارفي جوياجون (شارلورا البلجيكي)

🚨 OFFICIEL – Liste des Éléphants 🇨🇮🐘🔥 Le sélectionneur dévoile les joueurs retenus pour la CAN 2025 !#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/sAaarcjMyu — Côte d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@FIFCI_tweet) December 9, 2025

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة السادسة رفقة الكاميرون والجابون وموزمبيق.