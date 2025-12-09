وكالة الأنباء الفرنسية: السعودية تجهز لضم محمد صلاح في انتقالات الشتاء

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

يراقب صندوق الاستثمارات السعودي أزمة محمد صلاح مع نادي ليفربول خلال الفترة الأخيرة استعدادا لتقديم عرض رسمي لضم اللاعب.

ويستعد صلاح للمغادرة بعد مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع المقبل، حيث يستعد للانضمام إلى منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "نتابع موقف صلاح بدقة ونؤمن بإمكانية ضمه سواء بنظام الإعارة أو شراء عقده. لا توجد مفاوضات مباشرة حاليا مع النادي، لكن سيكون هناك تحرك في الوقت المناسب".

وأشار المصدر إلى رغبة الأندية السعودية في ضم الجناح المصري صاحب الـ 33 عاما في يناير المقبل، لينضم إلى نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو الذي يلعب في صفوف النصر.

وأوضح المصدر أن المنافسة ليست مقتصرة على أندية يملكها الصندوق فقط، مضيفا: "هناك تنافس داخل الدوري السعودي للفوز بصلاح، ونادي القادسية المملوك لشركة أرامكو مهتم أيضا، الأمر ليس مقتصرا على أندية الصندوق".

ويحمل الصندوق نسبة 75% من أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، في حين يشهد الدوري وجود العديد من النجوم مثل رونالدو وكانتي وداروين نونيز، لكن صلاح يبقى النجم الأبرز في الوطن العربي.

ويعيش صلاح فترة صعبة مع ليفربول حيث غاب عن التشكيل في تعادل الفريق 3-3 مع ليدز، وقال عقب اللقاء إنه شعر بأنه "تم التخلي عنه" من قبل النادي ولم يعد يربطه علاقة بالمدرب آرنه سلوت.

وغاب عن مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، مما زاد التكهنات حول مستقبله مع الفريق الإنجليزي.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا، كما جدد تعاقده مع النادي في أبريل الماضي.

وسجل صلاح 29 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة مع ليفربول في الموسم الماضي، لكنه سجل أربعة أهداف فقط في 13 مباراة هذا الموسم.

واختتم المصدر تصريحاته: "جميع اللاعبين يمرون بفترات صعود وهبوط. صلاح لا يزال في الثالثة والثلاثين ولديه الكثير ليقدمه هنا. إنه لاعب محبوب عالميا وسيترك أثرا كبيرا في الدوري السعودي داخل وخارج الملعب".