منافس بيراميدز المحتمل - مدرب فلامنجو: نستهدف المنافسة على اللقب

يستهدف فليبي لويس مدرب فلامنجو البرازيلي المنافسة على لقب كأس إنتركونتيننتال، رغم ضرورة عبور 3 عقبات.

ويستعد كروز أزول بطل أمريكا الشمالية لمواجهة فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء في ربع النهائي.

وقال فليبي لويس في تصريحات للصحفيين: "الاستعدادات لمواجهة كروز أزول كانت مثالية، حيث استكمل الفريق تحضيراته في الدوحة".

وأضاف "تم استقبالنا بحفاوة كبيرة في قطر وعشنا أجواء رائعة قبل انطلاق البطولة، ما ساعدنا على تحفيز اللاعبين من أجل تقديم أقصى ما لديهم في مواجهة كروز أزول".

وتابع "بالطبع نسعى للفوز في المباراة حيث قمنا بدراسة منافسنا بشكل جيد".

وأكمل "هدفنا هو الاستمرار في البطولة والمنافسة على اللقب، وسيكون تركيزنا حاليا منصب على المباراة مع كروز أزول لأنها ستكون صعبة وقوية وفيها تحد كبير للطرفين".

وسيلعب الفائز من المباراة مع بيراميدز بطل إفريقيا في نصف نهائي بطولة إنتركونتينينتال.

ستُقام المباراة النهائية في 17 ديسمبر 2025 بين باريس سان جيرمان والفائز.

المباريات ستقام على ملعب أحمد بن علي بمدينة الدوحة القطرية.

وكان بيراميدز قد حقق فوزين في البطولة حتى الآن بالانتصار على أهلي جدة وأوكلاند سيتي.

ويعد ريال مدريد بطل النسخة الأولى من البطولة بعد التتويج بها على حساب باتشوكا المكسيكي خلال الموسم الماضي.