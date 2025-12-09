منافس بيراميدز المحتمل - مدرب فلامنجو: نستهدف المنافسة على اللقب

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 15:58

كتب : FilGoal

فلامنجو

يستهدف فليبي لويس مدرب فلامنجو البرازيلي المنافسة على لقب كأس إنتركونتيننتال، رغم ضرورة عبور 3 عقبات.

ويستعد كروز أزول بطل أمريكا الشمالية لمواجهة فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية يوم الأربعاء في ربع النهائي.

وقال فليبي لويس في تصريحات للصحفيين: "الاستعدادات لمواجهة كروز أزول كانت مثالية، حيث استكمل الفريق تحضيراته في الدوحة".

أخبار متعلقة:
منافس بيراميدز المحتمل - مدرب كروز أزول: سنبذل قصارى جهدنا لعبور عقبة فلامنجو بمشاركة بيراميدز.. الكشف عن تفاصيل كأس القارات للأندية خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا تواصل مع محمد بن حمودة لإمكانية ضمه حسام حسن يمنح لاعبي منتخب مصر راحة من مران مساء الثلاثاء

وأضاف "تم استقبالنا بحفاوة كبيرة في قطر وعشنا أجواء رائعة قبل انطلاق البطولة، ما ساعدنا على تحفيز اللاعبين من أجل تقديم أقصى ما لديهم في مواجهة كروز أزول".

وتابع "بالطبع نسعى للفوز في المباراة حيث قمنا بدراسة منافسنا بشكل جيد".

وأكمل "هدفنا هو الاستمرار في البطولة والمنافسة على اللقب، وسيكون تركيزنا حاليا منصب على المباراة مع كروز أزول لأنها ستكون صعبة وقوية وفيها تحد كبير للطرفين".

وسيلعب الفائز من المباراة مع بيراميدز بطل إفريقيا في نصف نهائي بطولة إنتركونتينينتال.

ستُقام المباراة النهائية في 17 ديسمبر 2025 بين باريس سان جيرمان والفائز.

المباريات ستقام على ملعب أحمد بن علي بمدينة الدوحة القطرية.

وكان بيراميدز قد حقق فوزين في البطولة حتى الآن بالانتصار على أهلي جدة وأوكلاند سيتي.

ويعد ريال مدريد بطل النسخة الأولى من البطولة بعد التتويج بها على حساب باتشوكا المكسيكي خلال الموسم الماضي.

بيراميدز فلامنجو كروز أزول كأس القارات للأندية
نرشح لكم
مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون مؤتمر يورتشيتش: غياب الكرتي عار.. ونريد أن نكون أبطال العالم كأس إنتركونتيننتال - القطري عبد الرحمن الجاسم حكم مباراة بيراميدز وفلامنجو كأس إنتركونتيننتال - موعد مواجهة بيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي إنتركونتيننتال – الكرتي ضمن قائمة بيراميدز لقبل النهائي مواعيد مباريات الأربعاء 10 ديسمبر - ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. وكأس إنتركونتينينتال beIN Sports تعلن بث كأس إنتركونتيننتال بمشاركة بيراميدز منافس بيراميدز المحتمل - مدرب كروز أزول: سنبذل قصارى جهدنا لعبور عقبة فلامنجو
أخر الأخبار
توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج 2 ساعة | الكرة المصرية
ساكا: أرسنال كان محظوظا أمام ولفرهامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بشق الأنفس.. باريس سان جيرمان يفوز على ميتز ويستعد الصدارة مؤقتا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان 3 ساعة | سعودي في الجول
بثنائية ذاتيه.. النيران الصديقة تنقذ أرتيتا وتقود أرسنال لفوز مثير على ولفرهامبتون 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
جارسيا: بيدري يحل كل الأمور المعقدة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
برزي: لا نفكر في الاستقالة.. وسنحارب من أجل حقوق الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
أحمد السقا: حزين لإهانتي بعد رسالة دعم صلاح.. وهذا سبب تصوير الفيديو بالإنجليزية 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/articles/518811/منافس-بيراميدز-المحتمل-مدرب-فلامنجو-نستهدف-المنافسة-على-اللقب