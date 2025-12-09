سلوت يتحدث مجددا عن موقفه من صلاح

تحدث أرني سلوت مدرب ليفربول من جديد عن موقفه من تصريحات محمد صلاح التي أثارت الجدل في الأيام الأخيرة.

في خطوة غير مسبوقة.. أعلن نادي ليفربول استبعاد نجمه محمد صلاح من مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، ردا على تصريحاته الغاضبة عقب لقاء ليدز يونايتد.

وقال سلوت عبر أمازون برايم: "هل كان صلاح محقا فيما قاله بأن النادي رماه تحت الحافلة لتحمل كل اللوم؟ هذه كلماته هو. لا أعتقد أن من شأني مناقشة ما الذي يفكر به أو ما الذي يشعر به، لكن هذا بالتأكيد ليس ما أشعر به".

وأضاف المدرب الهولندي "ما حدث هو أنني لم أشرك لاعبا لعب العديد من المباريات مع ليفربول ومعي".

وتابع "أعتقد أننا عانينا هذا الموسم، حاولت التكيف مع خطط لعب الخصم، ولكن بعد مباراتي أيندهوفن ونوتنجهام فورست حين بدا فريقنا ضعيفا جدا مرة أخرى، قررت أن أفعل شيئا مختلفا، وما حدث أنني لم أشرك صلاح ضد وست هام وسندرلاند وليدز".

وأكمل "لكل شخص الحق في استخدام كلماته للتعبير عما يعتقده، لكن من حقنا أيضًا أن نردّ عليها إذا استخدم لاعب كلمات لا يمكننا قبولها".

واستمر "هذا الموقف بعيد جدًا عن المثالية. ليس جيدًا لأي طرف. ليس للنادي، ولا للفريق، ولا له أيضًا. رد فعلنا كان عدم ضمه لقائمة مباراة إنتر".

وأتم سلوت "هل يُمكن أن تكون هناك علاقة مجددًا مع صلاح؟ بالنسبة لي، أحب صلاح مثل بقية اللاعبين في الفريق".

وفي أول رد فعل على استبعاده من مباراة إنتر.. نشر محمد صلاح نجم ليفربول صورة له داخل النادي في ظل سفر الفريق إلى إيطاليا.

ونشر صلاح صباح الثلاثاء صورته داخل صالة الجيمانزيوم بناديه، عبر حسابه على إنستجرام.

واعتاد صلاح على نشر صوره داخل صالات الجيمانزيوم المختلفة في السنوات الأخيرة من مسيرته.

ويحل ليفربول ضيفا على إنتر في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعد أيام قليلة من تصريحات صلاح الغاضبة عقب لقاء ليدز يونايتد.

وشارك صلاح بشكل طبيعي في مران عصر الاثنين قبل السفر إلى ميلانو، لكن القائمة المسافرة خلت من اسمه.

وسافر ليفربول بقائمة تتكون من 19 لاعبا، ويغيب عنها إلى جانب صلاح، كل من كودي جاكبو وفيديريكو كييزا وواتارو إندو وجيريمي فريمبونج.

وأدلى صلاح بتصريحات نارية عقب مشاهدة تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي من مقاعد البدلاء (التفاصيل).

وأوضحت التقارير أن قرار استبعاد صلاح من مباراة الثلاثاء اتُخذ من قبل مجلس الإدارة وأرني سلوت.

واتجهت أعين الجميع نحو تدريب ليفربول الذي انطلق عصر الاثنين من أجل رؤية كيفية التعامل بين صلاح وسلوت.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن صلاح تواجد يوم الأحد في مقر التدريبات وخاض مرانا خفيفا.

وشن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وقال صلاح في تصريحاته للصحفيين: "سأضرب مثالا، قد يبدو سخيفا لكنني أعتذر. أتذكر منذ فترة طويلة أن هاري كين لم يسجل لأكثر من عشر مباريات"

وأضاف "وقتها كان الإعلام يقول كين سيعود ويسجل بالتأكيد. أما عندما يتعلق الأمر بي، يبدأ الحديث عن ضرورة جلوسي على الدكة. أنا أعتذر لهاري".

وتابع "منذ انضمامي إلى الدوري الإنجليزي وأنا أسجل أكثر من أي لاعب في الجيل الحالي مع هذا النادي".

وأوضح "لو كنت في مكان آخر كان الجميع سيدافع عني في وسائل الإعلام. أنا الوحيد في هذا الوضع".

وعبر صلاح عن شعوره قائلا "بعد كل ما قدمته للنادي، الأمر يؤلمني حقا. يمكنكم تخيل ذلك".

واختتم تصريحاته "أعرف النادي جيدا، فأنا هنا منذ سنوات طويلة. غدا سيواصل جيمي كاراجر انتقاده لي مجددا، ولكن حسنا لا بأس".

وتعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.