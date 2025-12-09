منافس مصر - جنوب إفريقيا تلعب وديا ضد غانا قبل الأمم الإفريقية

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 14:10

كتب : FilGoal

هدف مصر الأولمبي في جنوب إفريقيا

يستعد منتخب جنوب إفريقيا لملاقاة غانا في مباراة ودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

ويتواجد الأولاد مع مصر وزيمبابوي وأنجولا في مجموعة واحدة بأمم إفريقيا.

وأكد الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم إقامة المباراة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 في مقاطعة جاوتينج.

سيغادر المدير الفني هوجو بروس ولاعبوه إلى المغرب بعد يوم واحد من المباراة التحضيرية لاستكمال الاستعدادات للبطولة القارية.

يذكر أن بروس أوضح قبل أسابيع أنه لا يرغب في خوض مباريات ودية إضافية قبل سفر الفريق للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

أما غانا، التي فشلت في التأهل للبطولة لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا، فإنها ستستخدم هذه المباراة ضمن خططها الطويلة الأمد استعدادا لكأس العالم 2026.

وأوقعت قرعة كأس العالم غانا في مجموعة واحدة بجانب إنجلترا وكرواتيا وبنما.

ستُقام كأس أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى يناير 2026.

مصر جنوب إفريقيا كأس أمم إفريقيا
