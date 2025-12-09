صلاح ينافس على جائزة شخصية العام الرياضية من BBC

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 13:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة شخصية العام الرياضية، والتي تقدمها هيئة الإذاعة البريطانية.

وأعلنت B.B.C القائمة المختصرة للمرشحين للجائزة، والتي ضمت 6 أسماء.

وتضمنت القائمة اسم صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الذي قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

أخبار متعلقة:
رد فعل صلاح بعد استبعاده من مباراة إنتر عثمان ديمبيلي وشوفالييه يغيبان أمام أتليتك بلباو.. وعودة دوي ماركا: مبابي لا يشارك بتدريب ريال مدريد ومشاركته ضد سيتي في محل شكل حكيمي يطير للمغرب استعدادا لأمم إفريقيا.. وطبيب سان جيرمان يرافقه

وسجل صلاح 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي وكسر العديد من الأرقام القياسية، ليسهم في تتويج ليفربول بلقبه العشرين في الدوري موسم 2024-2025.

No photo description available.

وأصبح أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع أهداف، وجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي في موسم واحد. كما حصل على جائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثالثة، وجائزة لاعب العام من رابطة الكتّاب للمرة الثالثة أيضًا.

وبات الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي، متجاوزا رقم سيرجيو أجويرو (184 هدفًا).

ويتنافس صلاح على الجائزة مع كل من:

Image

1. الإسبانية ماريوانا كالدينتي (كرة قدم): تألقت في موسمها الأول مع أرسنال، وساهمت في فوز الفريق بدوري الأبطال.

2. الأمريكي تيرينس كروفورد (ملاكمة): أصبح أول ملاكم يحقق لقب البطل الموحد في ثلاث فئات وزنية.

3. السويدي أرماند دوبلانتيـس (ألعاب قوى): حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في القفز بالزانة وفاز بجميع منافساته هذا العام.

4. الأمريكية سيدني ماكلولين (ألعاب قوى): فازت بلقب عالمي في كل من 400 متر حواجز و400 متر عدواً.

5. الياباني شوهي أوتاني ( بيسبول): أصبح ثاني أكثر لاعب فوزا بجائزة أفضل لاعب

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هوية الفائز بالجائزة يوم 18 ديسمبر الجاري.

يذكر السويدي أرماند دوبلانتيس فاز بالجائزة عام 2024.

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
وكالة الأنباء الفرنسية: السعودية تجهز لضم محمد صلاح في انتقالات الشتاء سلوت يتحدث مجددا عن موقفه من صلاح "ميناليتي" كييزا المرجع؟ ماذا قدم بدلاء صلاح ونال رضا سلوت في ليفربول رد فعل صلاح بعد استبعاده من مباراة إنتر تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا استفاقة على جثث الذئاب.. برونو يقود مانشستر يونايتد لسحق وولفرهامبتون تقرير: ليفربول يتجه إلى دورتموند لتدعيم دفاعه ماريسكا يكشف مستجدات إصابة بالمر وليام ديلاب
أخر الأخبار
خبر في الجول - بيراميدز يحدد موعد سفره إلى قطر لخوض إنتركونتينينتال 5 ثاتيه |
كأس العرب – جمال السلامي: فزنا على منتخب مصر لأنه يعاني من ضغط كبير 4 دقيقة | كأس العرب
للموسم الثاني على التوالي.. ميسي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 2025 12 دقيقة | أمريكا
كأس العرب - الإمارات تستغل تعثر مصر وتتأهل إلى ربع النهائي بثلاثية في الكويت 12 دقيقة | كأس العرب
لم يحضر أحد.. منتخب مصر يخسر من بدلاء الأردن بثلاثية ويودع كأس العرب 14 دقيقة | كأس العرب
كرة طائرة - الزمالك يستهل مشواره بالخسارة أمام برايا البرازيلي في كأس العالم للأندية للسيدات ساعة | رياضة نسائية
وكالة الأنباء الفرنسية: السعودية تجهز لضم محمد صلاح في انتقالات الشتاء ساعة | الدوري الإنجليزي
beIN Sports تعلن بث كأس إنتركونتيننتال بمشاركة بيراميدز ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
/articles/518798/صلاح-ينافس-على-جائزة-شخصية-العام-الرياضية-من-bbc