صلاح ينافس على جائزة شخصية العام الرياضية من BBC

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة شخصية العام الرياضية، والتي تقدمها هيئة الإذاعة البريطانية.

وأعلنت B.B.C القائمة المختصرة للمرشحين للجائزة، والتي ضمت 6 أسماء.

وتضمنت القائمة اسم صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الذي قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وسجل صلاح 29 هدفًا في الدوري الإنجليزي وكسر العديد من الأرقام القياسية، ليسهم في تتويج ليفربول بلقبه العشرين في الدوري موسم 2024-2025.

وأصبح أول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع أهداف، وجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي في موسم واحد. كما حصل على جائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثالثة، وجائزة لاعب العام من رابطة الكتّاب للمرة الثالثة أيضًا.

وبات الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي، متجاوزا رقم سيرجيو أجويرو (184 هدفًا).

ويتنافس صلاح على الجائزة مع كل من:

1. الإسبانية ماريوانا كالدينتي (كرة قدم): تألقت في موسمها الأول مع أرسنال، وساهمت في فوز الفريق بدوري الأبطال.

2. الأمريكي تيرينس كروفورد (ملاكمة): أصبح أول ملاكم يحقق لقب البطل الموحد في ثلاث فئات وزنية.

3. السويدي أرماند دوبلانتيـس (ألعاب قوى): حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في القفز بالزانة وفاز بجميع منافساته هذا العام.

4. الأمريكية سيدني ماكلولين (ألعاب قوى): فازت بلقب عالمي في كل من 400 متر حواجز و400 متر عدواً.

5. الياباني شوهي أوتاني ( بيسبول): أصبح ثاني أكثر لاعب فوزا بجائزة أفضل لاعب

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هوية الفائز بالجائزة يوم 18 ديسمبر الجاري.

يذكر السويدي أرماند دوبلانتيس فاز بالجائزة عام 2024.