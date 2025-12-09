رد فعل صلاح بعد استبعاده من مباراة إنتر

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 12:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح

في أول رد فعل على استبعاده من مباراة إنتر.. نشر محمد صلاح نجم ليفربول صورة له داخل النادي في ظل سفر الفريق إلى إيطاليا.

في خطوة غير مسبوقة.. أعلن نادي ليفربول استبعاد نجمه محمد صلاح من مواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، ردا على تصريحاته الغاضبة عقب لقاء ليدز يونايتد.

ونشر صلاح صباح الثلاثاء صورته داخل صالة الجيمانزيوم بناديه، عبر حسابه على إنستجرام.

أخبار متعلقة:
Image

واعتاد صلاح على نشر صوره داخل صالات الجيمانزيوم المختلفة في السنوات الأخيرة من مسيرته.

مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا

ويحل ليفربول ضيفا على إنتر في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعد أيام قليلة من تصريحات صلاح الغاضبة عقب لقاء ليدز يونايتد.

وشارك صلاح بشكل طبيعي في مران عصر الاثنين قبل السفر إلى ميلانو، لكن القائمة المسافرة خلت من اسمه.

وسافر ليفربول بقائمة تتكون من 19 لاعبا، ويغيب عنها إلى جانب صلاح، كل من كودي جاكبو وفيديريكو كييزا وواتارو إندو وجيريمي فريمبونج.

مؤتمر أليسون: تعليقات صلاح في مقابلته كانت غريبة جدا.. ونأمل أن يلعب مجددا

وأدلى صلاح بتصريحات نارية عقب مشاهدة تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي من مقاعد البدلاء (التفاصيل).

Image

وأوضحت التقارير أن قرار استبعاد صلاح من مباراة الثلاثاء اتُخذ من قبل مجلس الإدارة وأرني سلوت.

واتجهت أعين الجميع نحو تدريب ليفربول الذي انطلق عصر الاثنين من أجل رؤية كيفية التعامل بين صلاح وسلوت.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن صلاح تواجد يوم الأحد في مقر التدريبات وخاض مرانا خفيفا.

صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب

وشن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وقال صلاح في تصريحاته للصحفيين: "سأضرب مثالا، قد يبدو سخيفا لكنني أعتذر. أتذكر منذ فترة طويلة أن هاري كين لم يسجل لأكثر من عشر مباريات"

وأضاف "وقتها كان الإعلام يقول كين سيعود ويسجل بالتأكيد. أما عندما يتعلق الأمر بي، يبدأ الحديث عن ضرورة جلوسي على الدكة. أنا أعتذر لهاري".

وتابع "منذ انضمامي إلى الدوري الإنجليزي وأنا أسجل أكثر من أي لاعب في الجيل الحالي مع هذا النادي".

وأوضح "لو كنت في مكان آخر كان الجميع سيدافع عني في وسائل الإعلام. أنا الوحيد في هذا الوضع".

وعبر صلاح عن شعوره قائلا "بعد كل ما قدمته للنادي، الأمر يؤلمني حقا. يمكنكم تخيل ذلك".

واختتم تصريحاته "أعرف النادي جيدا، فأنا هنا منذ سنوات طويلة. غدا سيواصل جيمي كاراجر انتقاده لي مجددا، ولكن حسنا لا بأس".

وتعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.

محمد صلاح ليفربول أرني سلوت
