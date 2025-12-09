حكيمي يطير للمغرب استعدادا لأمم إفريقيا.. وطبيب سان جيرمان يرافقه

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 11:54

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي

سيسافر أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان إلى المغرب لمواصلة تأهيله البدني والاستعداد لكأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده.

وتعرض حكيمي لإصابة خطيرة في الكاحل أوائل نوفمبر، لتحوم الشكوك حول مشاركته في بطولة أمم إفريقيا التي يستضيفها بلاده.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن حكيمي الذي تواجد بين جدران ناديه في الفترة الأخيرة للتأهيل من الإصابة، سيطير إلى المغرب لمواصلة فترة التأهيل.

وأضاف التقرير أن أحد أعضاء الجهاز الطبي لباريس سان جيرمان سيرافق حكيمي في المغرب لمتابعة حالته.

وأوضح التقرير أن هدف سان جيرمان من هذه الخطوة هو أن يكون اللاعب المغربي جاهزًا للعمل مع الفريق الباريسي فور عودته من كأس الأمم الإفريقية.

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ويسابق حكيمي الزمن من أجل اللحاق بكأس أمم إفريقيا هذا الشهر.

حكيمي تعرض لالتواء حاد في الكاحل الأيسر وسيغيب لعدة أسابيع.

حين أصيب، ذكرت جريدة أس أن حكيمي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها أمام بايرن ميونيخ.

وأضاف التقرير أن حكيمي قد يغيب عن مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية في حالة تواجده في قائمة وليد الركراكي.

الفحوصات التي خضع لها عقب إصابته ضد بايرن ميونيخ أظهرت حاجته إلى تثبيت المفصل لمدة أسبوعين، ثم سيغيب لمدة 6 إلى 8 أسابيع أخرى حتى يتعافى تماما.

