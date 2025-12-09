استفاقة على جثث الذئاب.. برونو يقود مانشستر يونايتد لسحق وولفرهامبتون

سحق مانشستر يونايتد ضيفه وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في ختام منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية أتت بهدف غريب، حيث سقط برونو فيرنانديز وهو يحاول تلقي تمريرة ماتيوس كونيا، إلا أنه استعاد السيطرة قبل أن يسقط مجددا في التحام مع المدافع وهو يسدد الكرة التي غافلت الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 25.

وعكس سيطرة يونايتد المطلقة على مجريات اللقاء، تعادل وولفرهامبتون في الدقيقة 45+2 بهدف جان بيلجارد.

برايان مبومو أعاد التقدم للشياطين الحمر في الدقيقة 51 بعد تمريرة من ديوجو دالوت.

وسجل ميسون ماونت ثالث الأهداف في الدقيقة 62، بصناعة برونو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 69 نال ليساندرو مارتينيز العائد من الإصابة مشاركة أبكر، بنزوله بدلا من نصير مزراوي.

هذه مشاركة "ليتشا" الثالثة على التوالي من مقاعد البدلاء منذ عودته، حيث شارك في الدقيقة 82 أمام كريستال بالاس، ثم شارك في الدقيقة 88 أمام وست هام يونايتد.

برونو وصل إلى مساهمته التهديفية الثالثة في نفس المباراة، بتسجيله للهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 25 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن تشيلسي الخامس، وعلى بعد نقطة واحدة من المركز الرابع الذي يحتله كريستال بالاس.

أما الذئاب، فقد تلقوا الهزيمة الـ 13 من 15 مباراة، ليتجمد رصيدهم عند نقطتين في المركز العشرين والأخير.