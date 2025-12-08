تقرير: ليفربول يتجه إلى دورتموند لتدعيم دفاعه

أفاد تقرير إنجليزي أن ليفربول تواصل بالفعل مع مدافع بوروسيا دورتموند نيكو شلوتربك، في ظل سعي النادي لتعزيز خطه الخلفي بعد الفشل في التعاقد مع مارك جيهي مدافع كريستال بالاس خلال الصيف الماضي.

ليفربول يبدو مقبلًا على دعم مركز قلب الدفاع بصفقتين على مدار الميركاتو الشتوي والصيفي المقبلين، خاصة بعد إصابة الوافد الجديد جيوفاني ليوني بقطع في الرباط الصليبي للركبة بمجرد بداية مشواره مع النادي.

وبحسب موقع TEAMtalk، فإن وكالة شلوتربك عقدت محادثات مبدئية مع عدد من الأندية بينما يدرس اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مستقبله. ويأتي ليفربول ضمن الأندية التي أبدت اهتمامًا وتواصلت بالفعل لمحاولة معرفة موقف اللاعب.

ورغم ذلك، يواجه ليفربول منافسة ضخمة، إذ يُعتقد أن بايرن ميونيخ هو الأقرب لضم الدولي الألماني، فيما يتم طرح اسمي برشلونة وريال مدريد كوجهات محتملة حال قرر دورتموند فتح باب الرحيل.

ويخطط ليفربول بالفعل لضم مدافع في يناير، لكن صفقة شلوتربيك – إن تمت – تبدو مؤجلة حتى الصيف المقبل، إذ يميل اللاعب للاستمرار مع دورتموند حتى نهاية الموسم بينما يدرس خطوته التالية.

ويمتد عقد المدافع مع دورتموند حتى صيف 2027، دون وجود أي مؤشرات على اقتراب تجديده. وفي حال رفض توقيع عقد جديد، قد يطالب النادي الألماني بمبلغ يقترب من 50 مليون جنيه إسترليني لبيعه قبل موسم 2026-27.

