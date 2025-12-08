الثلاثية اكتملت.. البدري يكرر تفوقه على طارق مصطفى ويتوج بالسوبر الليبي

توج أهلي طرابلس ببطولة السوبر الليبي بعد الفوز على غريمه أهلي بنغازي 4-3 بركلات الترجيح.

وانتهى اللقاء بالتعادل دون أهداف قبل التوجه إلى ركلات الترجيح.

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة.

وأهدر وليد الميرغني وجابرييل أوروك لاعب غزل المحلة السابق ركلتي أهلي بنغازي، بينما أضاع إسماعيل التاجوري ركلة ترجيه لأهلي طرابلس.

وكان حسام البدري انتصر قبل أيام على طارق مصطفى في نهائي كأس ليبيا بثلاثة أهداف دون رد، ليكرر تفوقه الآن بالتتويج ببطولة السوبر الليبي.

وأكمل البدري الثلاثية المحلية بالتتويج ببطولة الدوري والكأس والسوبر.

وأدار طاقم تحكيم مصري المباراة بقيادة محمود بسيوني ومحمد مجدي سليمان مساعد أول وإسلام أبو العطا كمساعد ثان ومحمد عباس قابيل كحكم رابع.

وتواجد عبد العزيز السيد في الفيديو ومساعده محمود دسوقي.