ماريسكا يكشف مستجدات إصابة بالمر وليام ديلاب

قدم المدير الفني لتشيلسي إنزو ماريسكا أخبارًا إيجابية حول إصابة ليام ديلاب الأخيرة، بالإضافة إلى تحديث مطمئن بشأن كول بالمر قبل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء. ويأمل البلوز في تعزيز مكانتهم ضمن المراكز الثمانية الأولى في مرحلة المجموعات.

وكان ديلاب قد تعرض لإصابة في الكتف خلال مواجهة بورنموث يوم السبت، ما كان سببًا في استبعاده عن المباراة التالية، مع تقارير تشير إلى احتمالية غيابه حتى فبراير. في المقابل، غاب بالمر عن تدريبات الفريق صباح الاثنين بعد عودته مؤخرًا من إصابات في الفخذ وأصابع القدم.

وخلال المؤتمر الصحفي مساء الاثنين، طمأن ماريسكا الجماهير بشأن وضعية لاعبيه الهجومية، مشيرًا إلى أن ديلاب لم يُصاب بأي كسر في الكتف، قائلاً: "لحسن الحظ ليام ليس لديه أي كسر، وهذا خبر جيد. وكول في مرحلة استعادة لياقته في الوقت الحالي، وهو غير متاح، ولا يمكنه اللعب في مباراتين متتاليتين خلال ثلاثة أيام، لذلك خططنا لهذا كوسيلة لحمايته".

كما أكد ماريسكا أن كل من ويسلي فوفانا ورييس جيمس، اللذين تتم إدارة لياقتهما ولا يتواجدان في كل مباراة، سيكونان ضمن الخيارات المتاحة لمواجهة الفريق الإيطالي.

وبعد مباراة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام كارديف سيتي الثلاثاء المقبل، سيكون لدى ماريسكا فرصة لإجراء تغييرات واسعة على تشكيل تشيلسي. ومع خوض البلوز المباراة الرابعة منذ 30 نوفمبر، يبدو من المتوقع إجراء تعديلات في التشكيلة الأساسية.

ويظهر أن ثلاثي الملعب، تريفوه تشالوبا، مارك كوكوريا وإنزو فيرنانديز، الذين بدأوا كل مباريات الدوري الإنجليزي ضد أرسنال وليدز يونايتد وبورنموث، هم الأكثر احتمالًا للجلوس على مقاعد البدلاء، مع احتمالية الدفع بجوش أشامبونج، جوريل هاتو وأندريه سانتوس في التشكيلة الأساسية.

