ديلي ميل: تشيلسي يقرر عودة إيميجا لحل أزمة الهجوم

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 18:29

كتب : ذكاء اصطناعي

إيمانويل إيميجا

حسم تشيلسي قراره النهائي بشأن إمكانية تسريع ضم المهاجم الهولندي إيمانويل إيميجا من ستراسبورج في يناير، رغم أزمة الإصابات التي ضربت الخط الأمامي للفريق.

النادي اللندني كان قد أعلن سابقًا توصله لاتفاق لضم إيميجا في عام 2026، دون تحديد ما إذا كان اللاعب سينضم في الشتاء المقبل أو في صيف ذلك العام.

لكن الأزمة عادت للسطح بعد إصابة ليام ديلاب في الكتف خلال مباراة بورنموث، وسط ترجيحات بأنه قد يغيب لأشهر وليس أسابيع، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية تقديم موعد وصول إيميجا.

ورغم ذلك، كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن تشيلسي لا يخطط لاستعادة إيميجا قبل موسم 2026-27، وأن اللاعب سيبقى في فرنسا حتى نهاية الموسم لدعم ستراسبورج في الدوري الفرنسي ودوري المؤتمر الأوروبي، رغم مشكلاته خارج الملعب.

وبذلك، سيواصل البلوز الاعتماد على جواو بيدرو، مارك غيو، تايريك جورج وبدرو نيتو لقيادة خط الهجوم في الفترة المقبلة، في وقت لم ينجح فيه أي منهم في تثبيت نفسه كمهاجم رقم 9 ثابت.

بيدرو سجل 4 أهداف وصنع 3 في 16 مباراة كأساسي، بينما أحرز غيو هدفًا واحدًا منذ عودته من الإعارة، وجورج سجل ثلاثة أهداف في بطولات الكأس لكنه لم يلعب سوى 7 دقائق منذ 6 نوفمبر.

ورغم وجود أصوات تطالب بتدعيم جديد في الهجوم، يبدو أن إدارة تشيلسي مصرة على منح الثقة للعناصر التي تم التعاقد معها بالفعل، وعدم التسرع في استقدام إيميجا قبل موعده المحدد.

تشيلسي إيمانويل إيميجا الدوري الإنجليزي
