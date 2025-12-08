أرتيتا يقرر عدم قيد جيسوس في قائمة أرسنال لدوري أبطال أوروبا

جابريل جيسوس - أرسنال

تلقى جابرييل جيسوس انتكاسة جديدة في طريق عودته، بعدما قرر أرسنال عدم قيده في قائمة الفريق لبقية مباريات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، رغم إصابة كريستيان موسكيرا التي فتحت الباب نظريًا أمام استبداله.

أرسنال يستعد لمواجهة كلوب بروج خارج ملعبه الأربعاء في المباراة الأوروبية السادسة هذا الموسم، وهي مواجهة قد تضمن بشكل كبير بطاقة العبور إلى دور الـ16 إذا حقق الفريق الفوز. وهو ما كان سيسمح لفريق ميكيل أرتيتا بخوض مباراتَي إنتر ميلان (20 يناير) وكايرات (28 يناير) دون ضغوط كبيرة.

لكن المدافع الإسباني الشاب موسكيرا سيغيب عن هاتين المواجهتين على الأرجح، بعد تأكيد إصابته في الكاحل وابتعاده لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، ما يعني عدم عودته قبل مطلع فبراير.

قوانين يويفا تتيح للأندية استبدال لاعب مصاب في القائمة، وهو ما جعل اسم جيسوس مطروحًا بقوة، خصوصًا بعد اقتراب البرازيلي من اكتمال تعافيه بنسبة 99% ومشاركته في الودية المغلقة أمام مانشستر يونايتد تحت 21 عامًا.

ورغم ذلك، ذكرت تقارير الصحفي توم كانتون أن أرسنال اتخذ قرارًا بعدم إضافة جيسوس إلى القائمة الأوروبية للمرحلة الحالية، رغم شغور مكان بعد إصابة موسكيرا. الفريق ضمن بالفعل مقعدًا في الأدوار الإقصائية على الأقل، ما يمنح الإدارة الفنية رفاهية الانتظار.

القرار يعني أن جيسوس لن يلعب في آخر مباراتين أو ثلاث من مرحلة الدوري، لكنه يمكن إضافته إلى قائمة الفريق في الأدوار النهائية للبطولة لاحقًا.

آخر ظهور لجيسوس في دوري الأبطال يعود إلى ديسمبر 2024 حين صنع هدفًا لساكا في الفوز 3-0 على موناكو. ومنذ إصابة الرباط الصليبي في يناير الماضي، خاض اللاعب رحلة طويلة من التأهيل رغم عودته إلى تدريبات الفريق الأول منذ أسابيع.

أرتيتا وطاقمه الطبي يرون أن التسرع قد يهدد استقرار تعافيه، خصوصًا أن جيسوس عانى من إصابات متعددة في الركبة منذ انتقاله إلى النادي في 2022. ولذلك يأتي القرار كخطوة احترازية، رغم أنه قد يمثل خيبة أمل للاعب المتعطش للعودة إلى المسرح الأوروبي.

جيسوس أكد أنه لن يغادر أرسنال في يناير، ما يعني أن أمامه الكثير من الفرص للظهور في النصف الثاني من الموسم، بما في ذلك أدوار الحسم في دوري الأبطال، إذا اكتملت جاهزيته.

أرسنال الدوري الإنجليزي جابريال جيسوس
