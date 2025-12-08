روني: صلاح يدمر إرثه في ليفربول.. وسيندم على ما قاله خلال عامين

يرى واين روني مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، أن محمد صلاح نجم ليفربول يدمر إرثه مع النادي.

وقال روني في حلقته الجديدة من "بودكاست": "صلاح يحتاج إلى تسوية خلافاته مع سلوت أو مغادرة ليفربول، ويجب حل هذه المسألة بسرعة".

وأضاف "صلاح يدمر إرثه في ليفربول تمامًا، وسيكون من المحزن أن يخسر كل شيء، لقد أخطأ في كل شيء".

وأدلى صلاح بتصريحات نارية عقب مشاهدة تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي من مقاعد البدلاء (التفاصيل).

وقدم روني نصيحة إلى أرني سلوت المدير الفني لليفربول "يجب عليه الآن أن يثبت سلطته ولا يشرك صلاح في مباراة دوري الأبطال أمام إنتر أو مباراة برايتون في الدوري، ويقول له "أنت لن تسافر مع الفريق، ما قلته غير مقبول".

ويعتبر روني أن صلاح لم يصب في تصريحاته "صلاح أخطأ حين قال (لا يتعين عليّ أن أذهب كل يوم للقتال من أجل مركزي)، وهذا الموسم لم يظهر في أفضل حالاته أو في قمة تألقه، وأنت تريد أن تراه يشمر عن ساعديه ويقول (حسنًا، سأريك)."

وأكمل "أن تمتلك الغطرسة لتقول إنه ليس من الضروري أن يكسب مكانه لأنه كسب مكانه بالفعل، فأنت بحاجة إلى أن تكون في أفضل حالاتك كل أسبوع لمحاولة البقاء في الفريق."

وتابع "لو كنت أحد زملائه في الفريق، فلن أكون سعيدًا على الإطلاق بما قاله لأن هذا هو المكان الذي يحتاجه فيه ليفربول أكثر من أي مكان آخر".

واستخدم روني تصريح صلاح "صلاح ألقى بـ ليفربول تحت الحافلة بكلماته، صلاح كان رائعًا للغاية لليفربول، لكن هذا كان عدم احترام لزملائه في الفريق ومديره الفني وجماهيره."

وأتم "أتخيل أنه سيكون هادئًا للغاية في التدريب وهذا من شأنه أن يجلب طاقة سلبية في حد ذاته للاعبين الجدد، وأنا متأكد من أنه خلال العامين المقبلين سوف يندم على ما قاله".

وتتجه أعين الجميع نحو تدريب ليفربول الذي ينطلق عصر الاثنين من أجل رؤية كيفية التعامل بين صلاح وسلوت.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن صلاح تواجد يوم الأحد في مقر التدريبات وخاض مرانا خفيفا.

ومن المنتظر أن يكون الحديث عن صلاح هو محور أسئلة لصحفيين الذين سيحضرون مساء الاثنين مؤتمر سلوت الذي يسبق لقاء إنتر.

وشن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وقال صلاح في تصريحاته للصحفيين: "سأضرب مثالا، قد يبدو سخيفا لكنني أعتذر. أتذكر منذ فترة طويلة أن هاري كين لم يسجل لأكثر من عشر مباريات"

وأضاف "وقتها كان الإعلام يقول كين سيعود ويسجل بالتأكيد. أما عندما يتعلق الأمر بي، يبدأ الحديث عن ضرورة جلوسي على الدكة. أنا أعتذر لهاري".

وتابع "منذ انضمامي إلى الدوري الإنجليزي وأنا أسجل أكثر من أي لاعب في الجيل الحالي مع هذا النادي".

وأوضح "لو كنت في مكان آخر كان الجميع سيدافع عني في وسائل الإعلام. أنا الوحيد في هذا الوضع".

وعبر صلاح عن شعوره قائلا "بعد كل ما قدمته للنادي، الأمر يؤلمني حقا. يمكنكم تخيل ذلك".

واختتم تصريحاته "أعرف النادي جيدا، فأنا هنا منذ سنوات طويلة. غدا سيواصل جيمي كاراجر انتقاده لي مجددا، ولكن حسنا لا بأس".

وتعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.