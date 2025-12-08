صلاح في مقر تدريبات ليفربول قبل ساعات من السفر لملاقاة إنتر

تواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول بشكل طبيعي في مقر تدريبات فريقه قبل ساعات من مغادرة الفريق إلى ميلانو لملاقاة إنتر في دوري أبطال أوروبا، وذلك وسط الكثير من الجدل حول مستقبله مع الفريق.

وأدلى صلاح بتصريحات نارية عقب مشاهدة تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي من مقاعد البدلاء (التفاصيل).

والتقطت الكاميرات لحظات وصول صلاح لمقر تدريبات الريدز هذا الصباح.

Mohamed Salah has arrived at Liverpool's training ground ahead of the trip to Inter Milan in the Champions League 🔴 pic.twitter.com/hg1oUNcctm — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 8, 2025

واتجهت أعين الجميع نحو تدريب ليفربول الذي ينطلق عصر الاثنين من أجل رؤية كيفية التعامل بين صلاح وسلوت.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن صلاح تواجد يوم الأحد في مقر التدريبات وخاض مرانا خفيفا.

ومن المنتظر أن يكون الحديث عن صلاح هو محور أسئلة لصحفيين الذين سيحضرون مساء الاثنين مؤتمر سلوت الذي يسبق لقاء إنتر.

صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب

وشن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وقال صلاح في تصريحاته للصحفيين: "سأضرب مثالا، قد يبدو سخيفا لكنني أعتذر. أتذكر منذ فترة طويلة أن هاري كين لم يسجل لأكثر من عشر مباريات"

وأضاف "وقتها كان الإعلام يقول كين سيعود ويسجل بالتأكيد. أما عندما يتعلق الأمر بي، يبدأ الحديث عن ضرورة جلوسي على الدكة. أنا أعتذر لهاري".

وتابع "منذ انضمامي إلى الدوري الإنجليزي وأنا أسجل أكثر من أي لاعب في الجيل الحالي مع هذا النادي".

وأوضح "لو كنت في مكان آخر كان الجميع سيدافع عني في وسائل الإعلام. أنا الوحيد في هذا الوضع".

وعبر صلاح عن شعوره قائلا "بعد كل ما قدمته للنادي، الأمر يؤلمني حقا. يمكنكم تخيل ذلك".

واختتم تصريحاته "أعرف النادي جيدا، فأنا هنا منذ سنوات طويلة. غدا سيواصل جيمي كاراجر انتقاده لي مجددا، ولكن حسنا لا بأس".

وتعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.