بمشاركة مصر - الكشف عن تميمة كأس أمم إفريقيا 2025

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 13:04

كتب : FilGoal

قرعة أمم إفريقيا 2025

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2025 والاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الاثنين عن إطلاق التميمة الرسمية للبطولة.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وتحمل التميمة اسم "أسد"، وفقا لبيان اللجنة.

أخبار متعلقة:
في غياب 10 لاعبين.. منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا استعدادا لمواجهة نيجيريا انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا كأس العرب - حالة واحدة تتسبب في لجوء منتخب مصر لقاعدة اللعب النظيف كأس العرب - منتخب مصر بالزي الأبيض أمام الأردن

واستُلهمت تميمة "أسد" من الأسد الأطلسي، أحد أبرز الرموز الوطنية في المغرب، وشخصية موحَّدة وذات قوة في مختلف أنحاء القارة.

ويشتهر منتخب المغرب المستضيف باسم أسود الأطلس.

May be an image of ‎soccer and ‎text that says '‎CAF

ويشارك في البطولة 24 منتخباً يتنافسون للتتويج بلقب البطولة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

مصر كأس أمم إفريقيا المغرب
نرشح لكم
خبر في الجول – مصطفى محمد يلحق بمنتخب مصر في مواجهة نيجيريا الودية الركراكي يحدد موعد إعلان القائمة النهائية للمغرب في كأس إفريقيا النصر يقرر إراحة ماني قبل أمم إفريقيا منافس مصر - مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة لكن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ كأس العالم 2026 – ساسي: سنتحد لصناعة التاريخ.. وهذه ميزة للنسخة المقبلة كأس العالم 2026 – الجزيري: سنجهز بشكل ممتاز لخوض البطولة كأس العالم - حسام حسن: وقعنا في مجموعة متنوعة.. ولدينا طموح للوصول لأبعد مدى كأس العالم 2026 – الطرابلسي: سأحدث بعض التغييرات في قائمتي.. ومجموعتنا جيدة
أخر الأخبار
تورام: صلاح من الأفضل في العالم ولكن 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العرب - المغرب (1)-(0) السعودية.. عمان (2)-(0) جزر القمر.. حسم المجموعة الثانية ساعة | الوطن العربي
بيلد: اهتمام تركي بضم تير شتيجن ساعة | الدوري الإسباني
موندو ديبورتيفو: برشلونة يستبعد رحيل بيرنال ساعة | الكرة الأوروبية
صدمة لـ برشلونة.. أراوخو قد يكون لعب مباراته الأخيرة مع الفريق ساعة | الدوري الإسباني
ديلي ميل: تشيلسي يقرر عودة إيميجا لحل أزمة الهجوم ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا يقرر عدم قيد جيسوس في قائمة أرسنال لدوري أبطال أوروبا ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كأس العرب – الكرتي أساسي مع المغرب.. والهوساوي يقود هجوم السعودية ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
/articles/518732/بمشاركة-مصر-الكشف-عن-تميمة-كأس-أمم-إفريقيا-2025