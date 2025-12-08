بمشاركة مصر - الكشف عن تميمة كأس أمم إفريقيا 2025

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2025 والاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الاثنين عن إطلاق التميمة الرسمية للبطولة.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وتحمل التميمة اسم "أسد"، وفقا لبيان اللجنة.

واستُلهمت تميمة "أسد" من الأسد الأطلسي، أحد أبرز الرموز الوطنية في المغرب، وشخصية موحَّدة وذات قوة في مختلف أنحاء القارة.

ويشتهر منتخب المغرب المستضيف باسم أسود الأطلس.

ويشارك في البطولة 24 منتخباً يتنافسون للتتويج بلقب البطولة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.