جوارديولا يوضح أسباب قلة مشاركات مرموش.. وموقفه أمام ريال مدريد

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 11:52

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند وعمر مرموش

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أسباب قلة مشاركات مهاجمه عمر مرموش مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وشارك مرموش لدقائق معدودة في مباريات سيتي الأخيرة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها وكالة HaytersTV: "كنا نحتاج عمر مرموش للمشاركة ضد سندرلاند".

وشارك الدولي المصري كبديل في الدقيقة 70 من لقاء سندرلاند، وهي أطول مدة لعب ظهر خلالها في الشهر الأخير، باستثناء مشاركته كأساسي أمام باير ليفركوزن الشهر الماضي.

وأضاف "عمر بالنسبة لي واحد من أفضل اللاعبين. أراه كمهاجم، والمهاجم الأساسي هو إرلينج هالاند. أحيانًا يحصل مرموش على دقائق لعب أقل مما يستحق".

وتابع "لقد قام مرموش بـ4 أو 5 تحركات خلف دفاع سندرلاند كانت مذهلة، ولهذا تمكن نيكو جونزاليس من تمرير كرتين له خلف الدفاع".

وأتم جوارديولا "سنرى ما إذا كان سيلعب أمام ريال مدريد".

ويحل سيتي ضيفا على ريال مدريد في سادس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

بعد لقاء ريال مدريد سيلعب الفريق السماوي ضد كريستال بالاس في الدوري، ثم يغادر مرموش للانضمام لمعسكر منتخب مصر.

ويستعد الفراعنة لخوض نهائيات بطولة أمم إفريقيا في المغرب خلال أيام.

وشارك عمر مرموش في 13 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، لكنه لم يبدأ في التشكيلة الأساسية سوى 4 مرات فقط.

وسجل مهاجم آينتراخت فرانكورت السابق هدفا وصنع مثله.

