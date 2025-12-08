عودة سيئة لـ برنابيو.. طردان وهدفان وخسارة لريال مدريد من سيلتا فيجو

حقق سيلتا فيجو الفوز على ريال مدريد بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

المباراة كانت هي الأولى على ملعب سانتياجو برنابيو بعد 6 مباريات متتالية خاضهم الفريق خارج ملعبه بمختلف البطولات.

الفوز رفع رصيد سيلتا فيجو للنقطة الـ 19 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 36 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

ويليوت سويدبيرج سجل ثنائية سيلتا فيجو في المباراة.

التشكيل

بدأ ألفارو كاريراس المباراة كقلب دفاع، بينما لعب أردا جولر وجود بيلينجهام سويا في وسط الملعب.

أحداث المباراة

ريال مدريد كاد أن يسجل مبكرا في الدقيقة الـ 16 برأسية ولكن الحارس رادو تألق في التصدي.

ميليتاو أصيب في الدقيقة 22 بعد انطلاقة أنقذ بها فرصة انفراد محقق ليستبدل ويحل أنطونيو روديجير بدلا منه.

وأهدر أردا جولر فرصة الهدف الأول في الدقيقة 37 بعد تمريرة من مبابي داخل منطقة الجزاء.

وأنقذ تيبو كورتوا فرصة الهدف الأول لسيلتا فيجو من دوران بالدقيقة 41.

في الشوط الثاني تقدم سيلتا فيجو بالهدف الأول في الدقيقة 53 عن طريق ويليوت سويدبيرج بلمسة رائعة بعد تمريرة من بريان زاراجوزا.

وحصل فران جارسيا لاعب ريال مدريد على بطاقة حمراء في الدقيقة 65 بعد حصوله على إنذارين متتاليين.

وأهدر كيليان مبابي فرصة هدف التعادل في الدقيقة 73 بعد انفراد بالمرمى.

وبالدقيقة 91 حصل ألفارو كاريراس أيضا على بطاقة حمراء لحصوله على إنذار ثاني.

واستغل سيلتا فيجو النقص العددي وسجل الهدف الثاني عن طريق سويدبيرج بعد انفراد بالمرمى ليمر من كورتوا ويضع الكرة في الشباك.

تمريرة سحرية من إياغو أسباس تعطي التقدم لسلتا فيغو#الدوري_الإسباني#LaLiga pic.twitter.com/gcCBhEgNy2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2025

وحصل إندريك أيضا على بطاقة حمراء من على دكة البدلاء بسبب الاعتراض على الحكم.

وسيلعب ريال مدريد في مباراته المقبلة بالدوري ضد ديبورتيفو ألافيس، بينما يلتقي سيلتا فيجو مع أتلتيك بلباو.