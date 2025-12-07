رأسية جيهي القاتلة تقود كريستال بالاس لفوز مثير على فولام

قاد مارك جيهي مدافع كريستال بالاس فريقه للفوز على فولام بهدفين لهدف، في مباراة مثيرة ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وتغلب كريستال بالاس على فولام في الوقت القاتل برأسية القائد مارك جيهي.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 26 في المركز الرابع، وتجمد رصيد فولام عند النقطة 17 في المركز الـ15.

تقدم كريستال بالاس عن طريق إيدي نيكيتياه في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل فولام عن طريق إيميل سميث رو في الدقيقة 53.

لكن جيهي سجل هدف الفوز بضربة رأسية قوية بعد ركنية في الدقيقة 87.

في مباراة أخرى تعادل برايتون مع ضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل فريق، ليرفع برايتون رصيده إلى النقطة 23 في المركز السابع، ووصل وست هام إلى النقطة 13 في المركز الـ18.

