رأسية جيهي القاتلة تقود كريستال بالاس لفوز مثير على فولام

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

مارك جيهي - كريستال بالاس

قاد مارك جيهي مدافع كريستال بالاس فريقه للفوز على فولام بهدفين لهدف، في مباراة مثيرة ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

مارك جيهي

النادي : كريستال بالاس

كريستال بالاس
فولام

وتغلب كريستال بالاس على فولام في الوقت القاتل برأسية القائد مارك جيهي.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 26 في المركز الرابع، وتجمد رصيد فولام عند النقطة 17 في المركز الـ15.

أخبار متعلقة:
مدرب إسبانيا: حارس برشلونة لديه فرصة للانضمام لنا في كأس العالم بجانب تشامبرلين.. جيسوس يشارك في ودية مع شباب أرسنال ضد مانشستر يونايتد تقرير: نجم كريستال بالاس يفضل الانتقال لفريق يشارك في دوري الأبطال

تقدم كريستال بالاس عن طريق إيدي نيكيتياه في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل فولام عن طريق إيميل سميث رو في الدقيقة 53.

لكن جيهي سجل هدف الفوز بضربة رأسية قوية بعد ركنية في الدقيقة 87.

في مباراة أخرى تعادل برايتون مع ضيفه وست هام يونايتد بهدف لكل فريق، ليرفع برايتون رصيده إلى النقطة 23 في المركز السابع، ووصل وست هام إلى النقطة 13 في المركز الـ18.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

https://hayters.com/

كريستال بالاس فولام مارك جيهي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بجانب تشامبرلين.. جيسوس يشارك في ودية مع شباب أرسنال ضد مانشستر يونايتد تقرير: نجم كريستال بالاس يفضل الانتقال لفريق يشارك في دوري الأبطال تقرير: ديلاب سيغيب عن تشيلسي لمدة شهرين تقرير: مانشستر يونايتد يرفض العرض الأول من روما لضم زيركزي تقرير: ليفربول يحدد سعر بيع كوناتي في يناير.. بشرط بي بي سي: القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي بتهمتي الاعتداء وإثارة الشغب أوين ينتقد تصريحات صلاح: لا يمكن قول ما قلته علنا حسام حسن وزيزو يدعمان صلاح بعد أزمة تصريحاته الأخيرة
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: تأجيل مباراة نيجيريا الودية إلى يوم 16 ديسمبر 21 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري الإيطالي - نابولي (1)-(0) يوفنتوس.. جووووووول هويلوند 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – حامد حمدان: نحصد ثمار مجهودنا.. وأفتخر أنني فلسطيني 50 دقيقة | كأس العرب
رافينيا يرد على مزاعم تسهيل انتقاله إلى الدوري السعودي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - احتفال جماعي وثلاثية بلا قيمة.. تأهل فلسطين وسوريا ووداع قطر وتونس 57 دقيقة | كأس العرب
انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
كأس العرب – الدباغ: تأهل فلسطين تاريخي.. والقادم أصعب ساعة | كأس العرب
التشكيل - هويلوند أساسي مع نابولي.. ويوفنتوس بدون رأس حربة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518698/رأسية-جيهي-القاتلة-تقود-كريستال-بالاس-لفوز-مثير-على-فولام