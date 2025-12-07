بجانب تشامبرلين.. جيسوس يشارك في ودية مع شباب أرسنال ضد مانشستر يونايتد

خطا جابرييل جيسوس خطوة جديدة في رحلة عودته للملاعب، بعدما شارك في مباراة ودية خلف الأبواب المغلقة أمام فريق مانشستر يونايتد تحت 21 عامًا، في لقاء انتهى بفوز أرسنال 3-0 حسبما أفاد الصحفي ناثان سولت.

المهاجم البرازيلي لم يلعب مباراة رسمية منذ الخسارة أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير الماضي، حين تعرض لقطع في الرباط الصليبي أنهى موسمه مبكرًا. ومنذ ذلك الحين، قضى عام 2025 بالكامل في التأهيل، قبل أن ينضم لتدريبات الفريق الأول خلال الأسابيع الأخيرة.

جيسوس تواجد بالفعل على دكة البدلاء في مباراة أرسنال ضد تشيلسي (1-1)، ثم في مواجهة برينتفورد، لكنه لم يسافر مع الفريق إلى برمنجهام في الهزيمة أمام أستون فيلا 2-1، بعد عودة لياندرو تروسار الذي جلس على الدكة ونجح في التسجيل داخل فيلا بارك.

بدلًا من السفر، فضّل أرسنال منحه دقائق في اللقاء الودي، بمشاركة موهبة النادي الصاعدة ماكس داومان (15 عامًا)، وأليكس أوكسليد-تشامبرلين الذي يتدرب مع فرق الأكاديمية للحفاظ على لياقته عقب رحيله عن بشكتاش في الصيف.

وبحسب جورج بيرد من "Arsenal Youth"، سجّل داومان هدفًا في المباراة إلى جانب تشارلز ساجو جونيور، بينما أنهى يونايتد اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد جيمس أوفري لحصوله على إنذارين.

السيناريو المثالي يشير إلى إمكانية ظهور جيسوس في مباراة رسمية قبل نهاية 2025، خاصة مع توقف مباريات فريق تحت 21 عامًا حتى يناير، ما يجعل مشاركته المقبلة مرتبطة بالفريق الأول فقط.

المهاجم البرازيلي سيدخل آخر 18 شهرًا في عقده مع أرسنال بدءًا من يناير، ومن غير المتوقع أن يحصل على تمديد جديد. ورغم دعوة رئيس بالميراس للاعب للعودة إلى "بيته"، أكد جيسوس أن مغادرة أرسنال منتصف الموسم لا تبدو منطقية.

ورغم غيابه الطويل، ما زال جيسوس قادرًا على تقديم إضافة مختلفة لهجوم أرسنال حال وصوله إلى كامل جاهزيته، لكن كل المؤشرات تقود إلى رحيل محتمل في عام 2026.

