تقرير: نجم كريستال بالاس يفضل الانتقال لفريق يشارك في دوري الأبطال

كشف وكيل لاعب كريستال بالاس الشاب آدم وارتون عن الخطة الموضوعة لمستقبل موكله، في ظل الصراع القوي من جانب أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول على ضمه خلال الفترة المقبلة.

وارتون، صاحب الـ21 عاماً، خطف الأنظار منذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قادماً من بلاكبيرن في فبراير 2024، وبدأت التوقعات تتزايد حول انتقاله إلى أحد أندية القمة، خاصة مع استمراره في تقديم أداء ثابت ومثير للإعجاب مع بالاس.

ويستمر عقد اللاعب مع ناديه الحالي حتى صيف 2029، ما يمنح النسور قوة تفاوضية كبيرة في أي مفاوضات مقبلة.

مانشستر يونايتد يعد من أبرز المهتمين باللاعب ويثق في إمكانية حسم الصفقة في صيف 2026، لكن تصريحات وكيل اللاعب قد تعقّد الأمور. ففي حديثه لـ"توك سبورت"، ونقلاً عن "إيفنينج ستاندرد"، شرح الوكيل جيمس فيذرستون رؤيته لمسار تطور وارتون وطموحاته الدولية.

وقال فيذرستون: "حين كان في بلاكبيرن تحدثنا عن ضرورة السعي نحو النجوم واللعب لمنتخب إنجلترا. للوصول إلى هناك عليك أن تلعب في دوري أبطال أوروبا، وللعب دوري الأبطال يجب أن تكون ضمن أحد أكبر الأندية في أقوى الدوريات. لكن القفزة مباشرة إلى نادٍ من هذا المستوى قد تضيع اللاعب".

وأضاف: "الخطة كانت أن ينتقل أولاً إلى فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز. لدينا خطة واضحة، وهو ما زال في الـ21 من عمره. لا يجب أن نُسرِع الأمور. لديه أهداف محددة في الموسم، وعليه أن يقوم بدوره والباقي سيأتي بشكل تدريجي ومنظم ليصل لأقصى إمكاناته".

ويمر كريستال بالاس بفترة إيجابية هذا الموسم، إذ يبتعد بفارق نقطتين فقط عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال قبل مواجهة فولهام، ومن المتوقع أن يخوض وارتون مباراته الـ13 كأساسي في البريميرليج.

وتشير تصريحات الوكيل إلى أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا ستكون عاملاً مؤثراً في اختيار وارتون لوجهته المقبلة، ما يضع ضغوطاً على مانشستر يونايتد وليفربول، اللذين لا يضمنان الوجود في النسخة المقبلة من البطولة. في المقابل، يبدو مانشستر سيتي الأكثر استقراراً على المستوى الأوروبي، ما يجعله نظرياً الأقرب إذا كان دوري الأبطال هو العامل الحاسم.

ورغم ذلك، يؤكد التقرير أن النجاح الدولي ليس دائماً مرتبطاً باللعب في دوري الأبطال، حيث لم يخض جوردان بيكفورد أي مباراة في البطولة الأوروبية ومع ذلك ظل الحارس الأول لإنجلترا لسنوات، كما نال إليوت أندرسون ثقة توماس توخيل رغم مشاركته الأوروبية المحدودة.

وفي النهاية، النادي القادر على تلبية مطالب كريستال بالاس المالية وتقديم المشروع الرياضي الأنسب للاعب سيكون الأقرب لضم وارتون، الذي يُعد إضافة طبيعية لأسلوب لعب روبن أموريم في مانشستر يونايتد حال تمت الصفقة.

