تقرير: ديلاب سيغيب عن تشيلسي لمدة شهرين

كشف موقع Talk sport عن مدة غياب ليام ديلاب لاعب تشيلسي بسبب الإصابة.

ليام ديلاب

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة بورنموث أمس في الدوري الإنجليزي.

واستبدل ديلاب في الدقيقة 30 من عمر المباراة وحل مارك جويو بدلا منه.

وفقا للموقع فإن ديلاب قد تعرض للإصابة بتمزق في أربطة الكتف وسيغيب لمدة 8 أسابيع عن الفريق.

مدة غياب ديلاب ستشمل غيابه عن 13 مباراة عن الفريق.

وانضم ديلاب في بداية الموسم الحالي قادما من إبسويتش تاون.

وشارك ديلاب مع الفريق حتى الآن في 11 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا وحيدا كان ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ليام ديلاب تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
