تقرير: مانشستر يونايتد يرفض العرض الأول من روما لضم زيركزي

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 19:35

كتب : ذكاء اصطناعي

جوشوا زيركزي

رفض مانشستر يونايتد أول عرض رسمي للتخلي عن مهاجمه الهولندي جوشوا زيركزي، بعدما تقدم نادٍ بارز في الدوري الإيطالي بطلب لضمه خلال انتقالات يناير، وفقاً لتقارير صحفية.

مستقبل زيركزي أثار الجدل خلال الأشهر الماضية، في ظل بحث اللاعب عن فرصة لعب منتظمة تهدد بالغياب عن مونديال 2026 مع منتخب هولندا إذا استمر على مقاعد البدلاء.

ورغم ذلك، استعاد المهاجم الشاب مكانه في التشكيل الأساسي مؤخراً، وبدأ ثلاث مباريات متتالية في الدوري وسجل هدف الفوز أمام كريستال بالاس.

أخبار متعلقة:
أليجري: سباق صدارة الدوري يعتمد على إنتر ونابولي تقرير: ليفربول يحدد سعر بيع كوناتي في يناير.. بشرط المنافسة تشتعل.. روما يخسر من كالياري بأقدام لاعب نابولي السابق

ومع غياب بنجامين سيسكو للإصابة، من المتوقع أن يواصل زيركزي قيادة الهجوم أمام ولفرهامبتون، لكن عودة المهاجم السلوفيني قد تعيده مجدداً للدكة، وهو ما يدفعه للتفكير في الرحيل.

روما يُعد أبرز المهتمين بضم اللاعب، لكن صحيفة "كوريري ديلو سبورت" كشفت أن يونايتد رفض العرض الأول من النادي الإيطالي، الذي طلب استعارة زيركزي لمدة ستة أشهر مع خيار شراء يتحول إلى إلزامي حال التأهل لدوري أبطال أوروبا.

الشروط لم ترضِ إدارة الشياطين الحمر، التي تفضل بيعاً نهائياً أو على الأقل إلزام الشراء في أي اتفاق إعارة. زيركزي، الذي سجل 8 أهداف فقط وصنع 3 في 57 مباراة، يرتبط بعقد يمتد حتى 2029.

رفض يونايتد التفريط في المهاجم جاء أيضاً بسبب ثقة روبن أموريم فيه مؤخراً، إذ حصل على فرصة أساسية في آخر ثلاث مباريات وقدم أداءً جيداً رغم عدم تسجيله أمام وست هام، حيث أُبعدت كرة له من على خط المرمى ونال إشادات كبيرة على أدائه الجماعي.

كما أن النادي على وشك فقدان ثنائي هجومي آخر مؤقتاً، هما أماد ديالو وبريان مبيومو، المشاركان في كأس أمم إفريقيا، وهو ما يجعل التخلي عن زيركزي خطوة معقدة دون توفير بديل جاهز، وهو أمر صعب في سوق يناير.

ورغم التحسن الملحوظ في مستواه، فإن زيركزي قد يتمسّك بالرحيل إذا لم يحصل على ضمانات واضحة بالمشاركة خلال النصف الثاني من الموسم.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

https://hayters.com/

زيركزي مانشستر يونايتد روما الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
رأسية جيهي القاتلة تقود كريستال بالاس لفوز مثير على فولام بجانب تشامبرلين.. جيسوس يشارك في ودية مع شباب أرسنال ضد مانشستر يونايتد تقرير: نجم كريستال بالاس يفضل الانتقال لفريق يشارك في دوري الأبطال تقرير: ديلاب سيغيب عن تشيلسي لمدة شهرين تقرير: ليفربول يحدد سعر بيع كوناتي في يناير.. بشرط بي بي سي: القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي بتهمتي الاعتداء وإثارة الشغب أوين ينتقد تصريحات صلاح: لا يمكن قول ما قلته علنا حسام حسن وزيزو يدعمان صلاح بعد أزمة تصريحاته الأخيرة
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: تأجيل مباراة نيجيريا الودية إلى يوم 16 ديسمبر 20 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري الإيطالي - نابولي (1)-(0) يوفنتوس.. جووووووول هويلوند 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – حامد حمدان: نحصد ثمار مجهودنا.. وأفتخر أنني فلسطيني 50 دقيقة | كأس العرب
رافينيا يرد على مزاعم تسهيل انتقاله إلى الدوري السعودي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - احتفال جماعي وثلاثية بلا قيمة.. تأهل فلسطين وسوريا ووداع قطر وتونس 57 دقيقة | كأس العرب
انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
كأس العرب – الدباغ: تأهل فلسطين تاريخي.. والقادم أصعب ساعة | كأس العرب
التشكيل - هويلوند أساسي مع نابولي.. ويوفنتوس بدون رأس حربة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518688/تقرير-مانشستر-يونايتد-يرفض-العرض-الأول-من-روما-لضم-زيركزي