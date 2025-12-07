تقرير: مانشستر يونايتد يرفض العرض الأول من روما لضم زيركزي

رفض مانشستر يونايتد أول عرض رسمي للتخلي عن مهاجمه الهولندي جوشوا زيركزي، بعدما تقدم نادٍ بارز في الدوري الإيطالي بطلب لضمه خلال انتقالات يناير، وفقاً لتقارير صحفية.

مستقبل زيركزي أثار الجدل خلال الأشهر الماضية، في ظل بحث اللاعب عن فرصة لعب منتظمة تهدد بالغياب عن مونديال 2026 مع منتخب هولندا إذا استمر على مقاعد البدلاء.

ورغم ذلك، استعاد المهاجم الشاب مكانه في التشكيل الأساسي مؤخراً، وبدأ ثلاث مباريات متتالية في الدوري وسجل هدف الفوز أمام كريستال بالاس.

ومع غياب بنجامين سيسكو للإصابة، من المتوقع أن يواصل زيركزي قيادة الهجوم أمام ولفرهامبتون، لكن عودة المهاجم السلوفيني قد تعيده مجدداً للدكة، وهو ما يدفعه للتفكير في الرحيل.

روما يُعد أبرز المهتمين بضم اللاعب، لكن صحيفة "كوريري ديلو سبورت" كشفت أن يونايتد رفض العرض الأول من النادي الإيطالي، الذي طلب استعارة زيركزي لمدة ستة أشهر مع خيار شراء يتحول إلى إلزامي حال التأهل لدوري أبطال أوروبا.

الشروط لم ترضِ إدارة الشياطين الحمر، التي تفضل بيعاً نهائياً أو على الأقل إلزام الشراء في أي اتفاق إعارة. زيركزي، الذي سجل 8 أهداف فقط وصنع 3 في 57 مباراة، يرتبط بعقد يمتد حتى 2029.

رفض يونايتد التفريط في المهاجم جاء أيضاً بسبب ثقة روبن أموريم فيه مؤخراً، إذ حصل على فرصة أساسية في آخر ثلاث مباريات وقدم أداءً جيداً رغم عدم تسجيله أمام وست هام، حيث أُبعدت كرة له من على خط المرمى ونال إشادات كبيرة على أدائه الجماعي.

كما أن النادي على وشك فقدان ثنائي هجومي آخر مؤقتاً، هما أماد ديالو وبريان مبيومو، المشاركان في كأس أمم إفريقيا، وهو ما يجعل التخلي عن زيركزي خطوة معقدة دون توفير بديل جاهز، وهو أمر صعب في سوق يناير.

ورغم التحسن الملحوظ في مستواه، فإن زيركزي قد يتمسّك بالرحيل إذا لم يحصل على ضمانات واضحة بالمشاركة خلال النصف الثاني من الموسم.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

https://hayters.com/