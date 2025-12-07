تقرير: ليفربول يحدد سعر بيع كوناتي في يناير.. بشرط

وضع ليفربول سعراً مبدئياً لبيع مدافعه إبراهيما كوناتيه في يناير، في ظل تراجع مستواه بشكل لافت هذا الموسم واقتراب عقده من نهايته.

إبراهيما كوناتي النادي : ليفربول ليفربول

المدافع الفرنسي كان سبباً مباشراً في الهدف الأول لليدز خلال تعادل الفريقين 3-3 أمس السبت، بعدما تدخل بتهور على ويلفريد جنونتو داخل منطقة الجزاء، ليمنح أصحاب الأرض ركلة جزاء قلبت مسار المباراة.

كوناتيه، الذي تبقى على نهاية عقده ستة أشهر فقط، لم ينجح حتى الآن في التوصل لاتفاق تجديد مع النادي، وهو ما يفتح الباب أمام بيعه في الميركاتو الشتوي.

ووفقاً لتقارير إنجليزية، يوافق ليفربول على رحيل اللاعب مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط، بشرط واحد: التعاقد أولاً مع بديل في نفس النافذة، خاصة بعد إصابة الشاب جيوفاني ليوني بقطع في الرباط الصليبي وغيابه الطويل.

ورغم ارتباط اسم كوناتيه سابقاً بريال مدريد، تشير التقارير الآن إلى أن النادي الإسباني لم يعد مهتماً بضمه، ما يزيد من ضبابية مستقبله. بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان يبقيان ضمن الخيارات المحتملة، لكن كلاهما قد يفضّل انتظار نهاية الموسم للحصول على اللاعب مجاناً.

محاولات ليفربول لتمديد عقد كوناتيه لم تصل إلى تقدم حقيقي، ومن المتوقع أن تتجمد تماماً إذا استمرت أخطاؤه الدفاعية التي وصفها المدرب آرني سلوت بأنها "تواجده كثيراً في موقع الجريمة" هذا الموسم.

وفي حال رحيله، قد يعيد ليفربول استثمار المقابل المادي في هدفه القديم مارك جويهي، لكن كريستال بالاس يرفض خسارة مدافعه دون بديل، بينما تُطرح أسماء أخرى مثل يان بول فان هيكي من برايتون وكاستيلو لوكيبا من لايبزيغ كخيارات أقل تكلفة، خاصة بعد إنفاق ليفربول أكثر من 400 مليون في الصيف الماضي.

