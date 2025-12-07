تقرير: ليفربول يحدد سعر بيع كوناتي في يناير.. بشرط

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 19:25

كتب : ذكاء اصطناعي

إبراهيما كوناتي - ليفربول

وضع ليفربول سعراً مبدئياً لبيع مدافعه إبراهيما كوناتيه في يناير، في ظل تراجع مستواه بشكل لافت هذا الموسم واقتراب عقده من نهايته.

المدافع الفرنسي كان سبباً مباشراً في الهدف الأول لليدز خلال تعادل الفريقين 3-3 أمس السبت، بعدما تدخل بتهور على ويلفريد جنونتو داخل منطقة الجزاء، ليمنح أصحاب الأرض ركلة جزاء قلبت مسار المباراة.

كوناتيه، الذي تبقى على نهاية عقده ستة أشهر فقط، لم ينجح حتى الآن في التوصل لاتفاق تجديد مع النادي، وهو ما يفتح الباب أمام بيعه في الميركاتو الشتوي.

أخبار متعلقة:
المنافسة تشتعل.. روما يخسر من كالياري بأقدام لاعب نابولي السابق بي بي سي: القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي بتهمتي الاعتداء وإثارة الشغب

ووفقاً لتقارير إنجليزية، يوافق ليفربول على رحيل اللاعب مقابل 15 مليون جنيه إسترليني فقط، بشرط واحد: التعاقد أولاً مع بديل في نفس النافذة، خاصة بعد إصابة الشاب جيوفاني ليوني بقطع في الرباط الصليبي وغيابه الطويل.

ورغم ارتباط اسم كوناتيه سابقاً بريال مدريد، تشير التقارير الآن إلى أن النادي الإسباني لم يعد مهتماً بضمه، ما يزيد من ضبابية مستقبله. بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان يبقيان ضمن الخيارات المحتملة، لكن كلاهما قد يفضّل انتظار نهاية الموسم للحصول على اللاعب مجاناً.

محاولات ليفربول لتمديد عقد كوناتيه لم تصل إلى تقدم حقيقي، ومن المتوقع أن تتجمد تماماً إذا استمرت أخطاؤه الدفاعية التي وصفها المدرب آرني سلوت بأنها "تواجده كثيراً في موقع الجريمة" هذا الموسم.

وفي حال رحيله، قد يعيد ليفربول استثمار المقابل المادي في هدفه القديم مارك جويهي، لكن كريستال بالاس يرفض خسارة مدافعه دون بديل، بينما تُطرح أسماء أخرى مثل يان بول فان هيكي من برايتون وكاستيلو لوكيبا من لايبزيغ كخيارات أقل تكلفة، خاصة بعد إنفاق ليفربول أكثر من 400 مليون في الصيف الماضي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

https://hayters.com/

ليفربول إبراهيما كوناتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
رأسية جيهي القاتلة تقود كريستال بالاس لفوز مثير على فولام بجانب تشامبرلين.. جيسوس يشارك في ودية مع شباب أرسنال ضد مانشستر يونايتد تقرير: نجم كريستال بالاس يفضل الانتقال لفريق يشارك في دوري الأبطال تقرير: ديلاب سيغيب عن تشيلسي لمدة شهرين تقرير: مانشستر يونايتد يرفض العرض الأول من روما لضم زيركزي بي بي سي: القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي بتهمتي الاعتداء وإثارة الشغب أوين ينتقد تصريحات صلاح: لا يمكن قول ما قلته علنا حسام حسن وزيزو يدعمان صلاح بعد أزمة تصريحاته الأخيرة
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: تأجيل مباراة نيجيريا الودية إلى يوم 16 ديسمبر 20 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري الإيطالي - نابولي (1)-(0) يوفنتوس.. جووووووول هويلوند 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – حامد حمدان: نحصد ثمار مجهودنا.. وأفتخر أنني فلسطيني 50 دقيقة | كأس العرب
رافينيا يرد على مزاعم تسهيل انتقاله إلى الدوري السعودي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - احتفال جماعي وثلاثية بلا قيمة.. تأهل فلسطين وسوريا ووداع قطر وتونس 57 دقيقة | كأس العرب
انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
كأس العرب – الدباغ: تأهل فلسطين تاريخي.. والقادم أصعب ساعة | كأس العرب
التشكيل - هويلوند أساسي مع نابولي.. ويوفنتوس بدون رأس حربة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518686/تقرير-ليفربول-يحدد-سعر-بيع-كوناتي-في-يناير-بشرط