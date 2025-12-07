بي بي سي: القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي بتهمتي الاعتداء وإثارة الشغب
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 18:42
كتب : FilGoal
كشفت شبكة بي بي سي عن اعتقال أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم تكشف بي بي سي عن اسم اللاعب لأسباب قانونية.
ويبلغ اللاعب من العمر 29 عاما وقبص عليه بوسط مدينة لندن للاشتباه في الاعتداء وإثارة الشغب.
اللاعب يشتبه بتورطه في تهمتين تتعلقان بالاعتداء وتهمة واحدة تتعلق بإثارة الشغب.
وتم القبض على اللاعب في وقت مبكر من صباح يوم أمس السبت.
المعلومة الوحيدة التي تم ذكرها عن اللاعب هي كونه لاعبا دوليا ويبلغ من العمر 29 عاما.
ويتواجد أكثر من فريق بالدوري الإنجليزي الممتاز من مدينة لندن وأبرزهم تشيلسي وأرسنال ووست هام وفولام وكريستال بالاس وتوتنام
