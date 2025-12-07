بي بي سي: القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي بتهمتي الاعتداء وإثارة الشغب

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

كرة الدوري الإنجليزي

كشفت شبكة بي بي سي عن اعتقال أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تكشف بي بي سي عن اسم اللاعب لأسباب قانونية.

ويبلغ اللاعب من العمر 29 عاما وقبص عليه بوسط مدينة لندن للاشتباه في الاعتداء وإثارة الشغب.

أخبار متعلقة:
الدوري الإنجليزي - تشيلسي وبورنموث يكملان رحلة اللا فوز.. وتوتنام يفلت أخيرا تشيلسي يسقط بثلاثية.. وأستون فيلا يقتنص المركز الثالث في الدوري الإنجليزي انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) برينتفورد.. نهاية المباراة دخل تاريخ الدوري الإنجليزي.. هالاند أسرع لاعب يصل لـ100 هدف

اللاعب يشتبه بتورطه في تهمتين تتعلقان بالاعتداء وتهمة واحدة تتعلق بإثارة الشغب.

وتم القبض على اللاعب في وقت مبكر من صباح يوم أمس السبت.

المعلومة الوحيدة التي تم ذكرها عن اللاعب هي كونه لاعبا دوليا ويبلغ من العمر 29 عاما.

ويتواجد أكثر من فريق بالدوري الإنجليزي الممتاز من مدينة لندن وأبرزهم تشيلسي وأرسنال ووست هام وفولام وكريستال بالاس وتوتنام

الدوري الإنجليزي لندن
نرشح لكم
رأسية جيهي القاتلة تقود كريستال بالاس لفوز مثير على فولام بجانب تشامبرلين.. جيسوس يشارك في ودية مع شباب أرسنال ضد مانشستر يونايتد تقرير: نجم كريستال بالاس يفضل الانتقال لفريق يشارك في دوري الأبطال تقرير: ديلاب سيغيب عن تشيلسي لمدة شهرين تقرير: مانشستر يونايتد يرفض العرض الأول من روما لضم زيركزي تقرير: ليفربول يحدد سعر بيع كوناتي في يناير.. بشرط أوين ينتقد تصريحات صلاح: لا يمكن قول ما قلته علنا حسام حسن وزيزو يدعمان صلاح بعد أزمة تصريحاته الأخيرة
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: تأجيل مباراة نيجيريا الودية إلى يوم 16 ديسمبر 20 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري الإيطالي - نابولي (1)-(0) يوفنتوس.. جووووووول هويلوند 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – حامد حمدان: نحصد ثمار مجهودنا.. وأفتخر أنني فلسطيني 50 دقيقة | كأس العرب
رافينيا يرد على مزاعم تسهيل انتقاله إلى الدوري السعودي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - احتفال جماعي وثلاثية بلا قيمة.. تأهل فلسطين وسوريا ووداع قطر وتونس 57 دقيقة | كأس العرب
انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
كأس العرب – الدباغ: تأهل فلسطين تاريخي.. والقادم أصعب ساعة | كأس العرب
التشكيل - هويلوند أساسي مع نابولي.. ويوفنتوس بدون رأس حربة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518683/بي-بي-سي-القبض-على-لاعب-في-الدوري-الإنجليزي-بتهمتي-الاعتداء-وإثارة-الشغب