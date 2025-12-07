النحاس يشكر الزوراء ويحدد موعد عودته لتدريب الفريق

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

عماد النحاس مع فريق الزوراء العراقي

قدم عماد النحاس مدرب الزوراء الشكر لإدارة ناديه العراقي وذلك بعد الدعم الذي تلقاه عقب الحادث الذي تعرض له نجله خلال الأيام الماضية.

وتعرض نجل النحاس لحادث سير تسبب في نقله إلى غرفة الرعاية المركز بأحد المستشفيات.

كما وجه النحاس بحسب الموقع الرسمي لنادي الزوراء، الشكر إلى جماهير ناديه وكل من سانده خلال الفترة الماضية.

وأوضح النحاس أن الوضع الصحي لنجله في تحسن مستمر بعد خروجه من المستشفى، وهو الآن في صحة جيدة ويتماثل للشفاء.

وشدد النحاس على تواجده في العراق خلال اليومين المقبلين لقيادة الزوراء مجددا قبل انطلاق دوري نجوم العراق.

وكان نادي الزوراء قد أعلن يوم 26 نوفمبر الماضي مغادرة النحاس للعراق بعد تعرض نجله لحادث سير. (طالع التفاصيل)

النحاس تولى تدريب الزوراء العراقي بعد نهاية مهمته مع الأهلي.

وقاد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

