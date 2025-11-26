"نجله في العناية المركزة".. الزوراء يعلن عودة النحاس إلى مصر بشكل عاجل

أعلن نادي الزوراء العراقي عودة عماد النحاس مدرب الفريق إلى مصر بشكل عاجل بعد تعرض نجله لحادث سير.

ويلعب الزوراء ضد جوا الهندي مساء اليوم ضمن دوري أبطال آسيا 2.

وقال نادي الزوراء في بيانه: "يغيب مدرب الفريق المصري عماد النحاس عن مباراة اليوم أمام غوا الهندي إثر ظرف طارئ استدعى سفره بشكل عاجل إلى مصر"

"وجاء سفر المدرب بعد تعرض نجله لحادث سير تطلب تدخلاً جراحياً سريعا ورقوده في العناية المركزة، ما استوجب وجوده إلى جانبه لإتمام الإجراءات الطبية"

"ورغم تمسك النحاس بالبقاء مع الفريق وتأجيل سفره إلى ما بعد المواجهة أصرت إدارة النادي على مغادرته فوراً تقديراً للظرف الإنساني الذي يمر به"

"وتتمنى إدارة النادي وجميع أفراد الفريق السلامة العاجلة لنجله وتمام شفائه والعودة السريعة للمدرب عماد النحاس".

النحاس تولى تدريب الزوراء العراقي بعد نهاية مهمته مع الأهلي.

وقاد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

النصر السعودي يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة.

فيما يأتي الزوراء ثانيا برصيد 6 نقاط ومتفوقا على استقلال دوشنبه بفارق الأهداف.

فيما يتذيل جوا الهندي الترتيب بدون رصيد.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة إلى دور الـ 16 للمنافسة على ثاني ألقاب القارة الآسيوية.