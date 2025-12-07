جيوكيريس: طريقة الخسارة أمام أستون فيلا كانت صعبة.. لكننا نتعلم منها

وصف فيكتو جيوكيريس مهاجم أرسنال خسارة فريقه أمام أستون فيلا بالخسارة الصعبة.

وحقق أستون فيلا الفوز على أرسنال بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك بالجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال عبر موقع ناديه: "لسوء الحظ تلقينا هدفا أمام أستون فيلا في الحظات الأخيرة. إنه أمر صعب، لكننا نتعلم منه".

وأضاف "يمكن دائما العثور على بعض الإيجابيات في مثل هذه المباريات، لكنها تظل طريقة صعبة للغاية لخسارة مباراة".

فيما قال أوناي إيمري مدرب أستون فيلا في تصريحاته لشبكة TNT Sports : "فيلا لعب بالطريقة المطلوبة من حيث القتال والالتزام والتأقلم مع أسلوب الخصم، مع الاحتفاظ بالشخصية داخل الملعب، وفرض السيطرة في بعض الفترات، والدخول لمنطقة الجزاء بتهديد حقيقي، إضافة إلى اللعب بحدة وقوة حين تستدعي اللحظة ذلك".

وأوقف أستون فيلا سلسلة اللا هزيمة لأرسنال بعد 18 مباراة متتالية.

وكان أرسنال قد استمر لمدة 18 مباراة متتالية بجميع البطولات دون التعرض لأي خسارة قبل مواجهة أستون فيلا.

