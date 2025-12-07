ماريسكا: ديلاب تعرض لإصابة سيئة.. وافتقرنا إلى الجودة أمام بورنموث

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 11:49

كتب : FilGoal

ليام ديلاب مهاجم تشيلسي

كشف إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عن تعرض ليام ديلاب مهاجم الفريق إلى إصابة قوية على مستوى الكتف.

وتعادل تشيلسي ضد بورنموث 0-0 ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي في تصريحات للصحفيين: "لسوء الحظ غاب ليام دياب وسيغيب مرة اخرى، لا نعرف إلى متى، لكنه تعرض لإصابة في الكتف تبدو سيئة للغاية".

وأضاف "ديلاب لم يحالفه الحظ، ونحن أيضا غير محظوظين نوعا ما لأننا نحتاج إلى هذا النوع من المهاجمين".

وأتم "أعتقد أننا افتقرنا في مباراة بورنموث إلى الجودة في الجزء الهجومي. أرى أننا ارتكبنا عددا من الأخطاء وفي بعض اللحظات كان بإمكاننا التسديد ولم نفعل".

وسجل أنطوان سيمينيو لبورنموث في الدقيقة 4، ولكن تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وأصيب ليام ديلاب مهاجم تشيلسي، ليشارك مارك جويو بدلا منه في الدقيقة 32.

بينما خرج ماركوس سينيسي مدافع بورنموث مصابا في الدقيقة 62، ليأتي جيمس هيل بدلا منه.

النتيجة تركت تشيلسي في المركز الرابع بلا فوز للجولة الثالثة على التوالي، وبرصيد 25 نقطة.

أما بورنموث فيحتل المركز الـ 13 برصيد 20 نقطة، وبلا فوز في آخر 6 جولات على التوالي.

