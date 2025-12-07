AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 00:42

كتب : FilGoal

المتحف المصري الكبير

في خطوة تعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية الكبري؛ أعلنت شركة Alpha X بالشراكة مع شركة M squared للتطوير العقاري، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المتحف المصري الكبير، يتم بموجبها استضافة سلسلة من الفعاليات لسباق قدرة التحمل «Fitness Racing» لمدة ثلاث سنوات.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام Alpha X وM squared بدعم النشاط الرياضي والرياضيين في مصر، كما تهدف إلى بناء مجتمع رياضي نشط وإطلاق منصة تنافسية تضاهى الفعاليات العالمية.

ويمثل سباق Alpha X حدثاً رياضياً ضخماً وتجربة سباقات لياقة بدنية مختلفة، حيث يجمع تحدى «Fitness Racing» بين الجري التحمّلي وتمارين اللياقة الوظيفية في إطار واحد مليء بالطاقة والحيوية. ويستقطب الحدث أكثر من 3000 مشارك ومشجع، بما في ذلك نخبة من الرياضيين والمهتمين باللياقة البدنية، حيث صُمم ليكون مناسباً لجميع المستويات؛ من المبتدئين وحتى الرياضيين المحترفين، مما يضمن تجربة رياضية متكاملة وعالية المستوى للجميع، وهو ما يحقق أهداف الاهتمام بالرياضة واللياقة البدنية.

وبهذه المناسبة، صرح أدم الزغبي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "إن ذا زون سبورتس"، قائلاً: "نؤسس لسلسلة فعاليات (Fitness Racing) كمنصة رياضية كبرى تستقطب آلاف المشاركين، بهدف بناء مجتمع رياضي نشط، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للفعاليات الرياضية العالمية".

وأضاف "إطلاق الفعالية في مصر هو جزء أصيل من خطة توسع استراتيجية تمتد إلى الشرق الأوسط ثم أوروبا وأمريكا، بهدف ترسيخ Alpha X كعلامة رياضية تنافس عالميًا، بينما يمنحنا اختيار المتحف المصري الكبير لاستضافة السباق على مدى ثلاث سنوات قيمة استثنائية للحدث، ويخلق رابطاً فريداً بين الرياضة والتراث، مع تعزيز الصورة العالمية لمصر".

وباعتبارها الشريك العقاري للحدث، قال المهندس كريم ملش، الرئيس التنفيذي لشركة M squared للتطوير العقاري، قائلاً: "شراكتنا مع Alpha X تعكس إيماننا بأهمية دعم الفعاليات التي تساهم في بناء مجتمعات صحية ونشطة، وفي إطار اهتمام M squared للتطوير العقاري بدعم الرياضة لتحقيق التنمية المجتمعية، لذلك حرصت الشركة أن تكون الراعي الرسمي لهذا الحدث الرياضي المميز، الذي سيلقى إقبالا من المشاركين الذين وصل عددهم إلى 3000 مشارك، مما يجعل مصر وجهة للأحداث الرياضية الهامة".

وأضاف "أن الرياضة واللياقة البدنية جزء لا يتجزأ من مفهوم التنمية المتكاملة التي نسعى لتقديمها في مشاريعنا، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الطموح، الذي يربط بين التاريخ العريق والتطلعات العالمية للشباب، حيث سيتم تنظيم الحدث في المتحف المصري الكبير، بما يعكس القيمة الثقافية لهذا الحدث المميز".

وتابع "تعد الرياضة من العوامل الأساسية التي تُشكّل حركة السكان اليومية، وتمنح المجتمع روحه وحيويته، وهو أمر مرتبط بمواصفات المشروع العقاري الذي يعيشون فيه. ومن هذا المنطلق، اعتمدنا في مشروعاتنا في M squared نهج (تجربة المعيشة)، كركيزة أساسية في جميع مشروعاتنا، إيمانًا بأن الإنسان يزدهر عندما تصبح الحركة جزءًا طبيعيًا من المكان الذي يعيش فيه، ومن هذا المنطلق يبرز اهتمامنا بالمشاركة في هذا الحدث المهم".

تتميز هذه الشراكة الاستثنائية ببعدها الثقافي الفريد، حيث يحتضن المتحف المصري الكبير، كواحد من أهم المعالم الثقافية والتاريخية في العالم، هذا السباق الرياضي، ليعزز دوره كمركز ثقافي حيوي قادر على احتضان الفعاليات العالمية، التي تجمع بين الإبهار الحضاري والتميز الرياضي.

ويُشكل هذا التعاون نقطة انطلاق محورية لخطط توسع Alpha X الاستراتيجية، حيث تمثل مصر البداية لانتشارها المخطط له عالميًا، بهدف ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يجعلها قصة نجاح رياضية مصرية المنشأ ذات صدى دولي.

