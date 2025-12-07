هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة

أوضح هشام نصر نائب رئيس الزمالك موقف النادي من الحصول على أرض بديلة لأرض أكتوبر المسحوبة حاليا.

وقال هشام نصر لقناة ناديه: "خطة بديلة حال عدم عودة أرض أكتوبر؟ لم نذهب في مسار واحد فقط وهو الأرض فقط، تحدثت من قبل عن شركة الكرة".

وأضاف "شركة الكرة ستكون مفيدة وعندما تنفصل بإيراداتها ومصروفاتها الخاصة عن ميزانية النادي ستعتمد على نفسها، بالتأكيد سيكون هناك بعض التبادلات وجزء يتم صرفه على النادي".

وتابع "من المفترض أننا في طريقنا للحصول على موافقات إنشاء شركة الكرة وأعتقد أن ذلك سيحدث خلال أسبوع أو أسبوعين".

وواصل "هناك بعض الأسماء المطروحة للشركة لكن سنستقر وسنحدد النسب والمسؤولية الإدارية وطرح نسبة للجماهير وسنخرج بحل يفيد نادي الزمالك".

وأكمل "لم نتلق أي شيء رسمي يفيد بعدم استرجاع أرض أكتوبر، لكن هناك طرح شفهي بخصوص الحصول على أرض بديلة".

واستمر "لجنة التحقيق في النيابة أغلقت التساؤلات الأخيرة بشأن أرض الزمالك ومن المفترض أن يكون الملف قد اكتمل وسيتم رفع تقرير نهائي والكشف عن وجود أخطاء أو لا يوجد خطأ".

وشدد "لم يتم إدانة الزمالك بإهدار مال العام أو التربح أو كسب غير مشروع، بل نحن نصرف من مالنا الخاص لمساعدة نادينا".

وكشف "نتمنى أن نستكمل مدتنا في إدارة الزمالك، مع احترامي لكل من ينتقد من يستطيع تقديم حل أهلا وسهلا به، هل من مصلحة النادي أن يدخل في النفق المظلم للجان والمجالس المعينة، لكن نحن تحت أمر الجمعية العمومية وجماهير الزمالك، إذا يريدنا أن نستمر سنستمر ونحن جاهزون أما إذا يريدنا أن نرحل فأهلا وسهلا بجميع من يستطيع حمل المسؤولية".

وأقر "ارتكبنا الأخطاء نتيجة الضغوط الرهيبة في نادي الزمالك".

وتابع "هناك اجتماعات خلال الأسبوع المقبل للمناقشة على حل أرض أكتوبر مع الجهات المسؤولة لكي نناقش جميع الحلول المطروحة والتي أهمها عودة أرض أكتوبر لأن حصل عليها تعاملات وتم بناء آمال كبيرة عليها وسنستمع للحلول، لكن نحن متمسكون بأرض أكتوبر، نحن بالفعل نسير في المسار القضائي وهناك جلسة يوم 23 المقبل أعتقد".

وأكمل "الأرض البديلة هي أحد الحلول المطروحة، لكن ما هي مواصفات الأرض البديلة وهل ستكون بمميزات أرض أكتوبر، لكن سيكون هناك صعوبة كبيرة للموافقة على هذا المقترح، لكن سنقاتل للحظة الأخيرة على أرضنا".

وواصل "محمود بنتايج أخبرنا أنه لم يرسل أي شكوى لفسخ عقده لكن ربما المحامي الخاص به، لكن تحققنا من أمر مستحقاته ووجدنا أنه حصل على نصف المستحقات وسنحل هذه المشكلة في القريب العاجل".

وأضاف "سقف طموحات الجماهير كانت عالية؟ سقف الطموحات كانت لكي نحل ونبني لكن لن يتم الحل جميع المشكلات سريعا، كنت واضحا منذ اليوم الأول أن بناء الفرق الرياضية يأخذ على الأقل 3 أعوام مع وجود مقومات مالية وهذه لم تكن متوفرة، ورغم ذلك بدأت ملامح البناء تظهر".

وأردف "على سبيل المثال انتصرنا على الأهلي في كرة اليد رغم نقص 6 لاعبين من الأساسيين، واليوم هزمنا الأهلي مواليد 2006 في كرة اليد الذي دعمناه بلاعبين كثر، لكن أقر وأعترف أننا ارتكبنا خطأ كبير أننا لم نتحدث وأوضحنا ذلك للجماهير".

وأكمل حديثه "من سيأتي في حال رحيلنا سيقابل نفس المشاكل، لم يتخيل أنه سيحل مشاكل الزمالك سريعا، نحتاج دعم جماهير الزمالك ورجال الأعمال ومساندة من الدولة".

وأنهى حديثه قائلا: "لا نحتاج أموال من الدولة بل مساعدة في تسهيل القرارات، قدمنا طلبا لعمل تطبيق على الهاتف وأعمال إنشائية ونريد من المسؤولين في الدولة تسريع الموافقات".