صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب

شن محمد صلاح نجم ليفربول هجوما غاضبا على النادي والمدرب أرني سلوت، بعد تواجده على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري.

وقال صلاح عبر فيابلاي: "أعتقد أنه أمر لا يصدق، أن أجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة. أعتقد أنها المرة السابعة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في مسيرتي".

وأضاف "أشعر بخيبة أمل كبيرة. الجميع يعلم كم قدمت لهذا النادي. الجميع شاهد ذلك، وخاصةً الموسم الماضي. لا أعرف لماذا أجلس على مقاعد البدلاء".

وأكمل "يبدو لي أن أحدهم لا يريدني هنا. من الواضح جدًا أن أحدهم يريدني أن أتحمل كل اللوم، كما يقول".

وتابع "قدم لي النادي بعض الوعود هذا الصيف، وحتى الآن جلست على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية".

وأوضح "لقد قلتُ مرارًا إن علاقتي بالمدرب جيدة، لكن فجأةً لم تعد علاقتنا جيدة".

وتابع "في كرة القدم لا أحد يعلم ما سيحدث، لكنني لا أقبل هذا الوضع".

وواصل "أشعر وكأني يتم إلقائي في وجه اللوم. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي لكسب الاحترام. لا أقول إنني أتفوق على أي شخص، لكنني اكتسبت الاحترام".

وكشف "اتصلت بأمي أمس. ولم يكن أحد يعرف ما إن كنت سألعب أم لا ولكني كنت أعرف. أخبرتها أن تأتي إلى مباراة برايتون. لا يهم إن كنت سألعب أم لا. سنرى ما سيحدث، ولكن في ذهني سأستمتع بهذه المباراة".

وواصل "أعتقد أني إذا كنت في مكان آخر، فإن أي ناد سيحمي هذا اللاعب. لا أعرف لماذا أنا في هذا الموقف الآن".

واختتم "سنرى ما سيحدث، المباراة في أنفيلد، أودع الجماهير، ثم أذهب إلى كأس أمم إفريقيا، لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك على أي حال".

تعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.

وبهذا التعادل وصل ليفربول للنقطة الـ 23 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليدز يونايتد للنقطة الـ 15 في المركز الـ 16.