الدوري الإنجليزي - تشيلسي وبورنموث يكملان رحلة اللا فوز.. وتوتنام يفلت أخيرا

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 19:57

كتب : FilGoal

ريتشارليسون - توتنام ضد إيفرتون

تعادل تشيلسي مع مضيفه بورنموث بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أنطوان سيمينيو لبورنموث في الدقيقة 4، ولكن تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وأصيب ليام ديلاب مهاجم تشيلسي، ليشارك مارك جويو بدلا منه في الدقيقة 32.

بينما خرج ماركوس سينيسي مدافع بورنموث مصابا في الدقيقة 62، ليأتي جيمس هيل بدلا منه.

النتيجة تركت تشيلسي في المركز الرابع بلا فوز للجولة الثالثة على التوالي، وبرصيد 25 نقطة.

أما بورنموث فيحتل المركز الـ 13 برصيد 20 نقطة، وبلا فوز في آخر 6 جولات على التوالي.

على الجانب الآخر فاز توتنام على برينتفورد بهدفين دون رد.

سجل ريتشارليسون الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف تشافي سيمونز الثاني في الدقيقة 43.

وبذلك أنهى توتنام 5 جولات متتالية بلا فوز في الدوري الإنجليزي.

وتقدم توتنام للمركز الثامن برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفاز نيوكاسل يونايتد على بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

تقدم برونو جيماريش في الدقيقة 31، وأضاف أنتوني جوردون الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45+8.

ومن ركلة جزاء سجل زيان فليمينج هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 94.

نيوكاسل تقدم للمركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

أما بيرنلي فتجمد رصيده عند 10 نقاط

وسحق إيفرتون ضيفه نوتنجهام بثلاثة أهداف دون رد، بدأها نيكولا ميلينكوفيتش بهدف عكسي في الدقيقة 2.

وأضاف تيرنو باري الهدف الثاني في الدقيقة 45+3، وأخيرا كيران دوسبري هال الهدف الثالث في الدقيقة 80.

إيفرتون الآن في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، بينما تجمد رصيد نوتنجهام عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

