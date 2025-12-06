مانشستر سيتي يقترب أكثر من أرسنال بثلاثية ضد سندرلاند

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

فيل فودين - ريان شرقي

حقق مانشستر سيتي الفوز على سندرلاند بنتيجة 3-0 في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف سيتي كل من روبن دياش ويوشكو جفارديول وفيل فودين.

وسجل فودين رابع أهدافه من كرات راسية في الدوري الإنجليزي.

الفوز قلص الفارق مع أرسنال الذي خسر من أستون فيلا في بداية الجولة، ورفع رصيد سيتي لـ 31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

فيما تلقى سندرلاند الخسارة التي أبقته في المركز السابع.

التشكيل

بدأ إرلينج هالاند كالمعتاد في التشكيل الأساسي وخلفه ريان شرقي وجيريمي دوكو.

وجلس عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

كاد إنزو لو في أن يتقدم لسندرلاند مبكرا في الدقيقة 17 لكن كرته مرت بجوار القائم.

وحاول ويلسون إيسيدور مرة أخرى لكن كرته لم تشكل أي خطورة في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 31 سجل روبن دياش بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء كرة سكنت الشباك.

وبعد 4 دقائق أودع يوشكو جفارديول برأسية قوية الهدف الثاني بعد ركنية نفذها فودين.

شوط أول انتهى بتقدم سيتي بنتيجة 2-0.

وفي الثاني كاد هالاند أن يسجل هدفا لكن الدفاع شتت من على خط المرمى في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 65 صنع شرقي بعرضية رائعة على طريقة "رابونا" الهدف الثالث الذي سجله فودين برأسية مدوية.

وأجرى بيب جوارديولا تغييرا في الدقيقة 69 بمشاركة عمر مرموش بدلا من هالاند.

وتصدى الحارس لتسديدة من دوكو في الدقيقة 90.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء للوك أونين لاعب سندرلاند بعد تدخل قوي على نيكو أوريلي في الدقيقة 90+4 بعد العودة لتقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بفوز سيتي بثلاثية.

