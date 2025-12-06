إيمري: أنهينا الأسبوع بشكل مثالي بعد الفوز على أرسنال

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 18:24

كتب : ذكاء اصطناعي

أوناي إيمري مدرب أستون فيلا

عبر أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا عن سعادته بالفوز على أرسنال مؤكدا أن هذا الأسبوع كان مثاليا لفريقه.

وشدد إيمري أن فريقه حقق ما كان يرغب فيه تماما هذا الأسبوع.

وقال إيمري في تصريحاته لشبكة TNT Sports : "فيلا لعب بالطريقة المطلوبة من حيث القتال والالتزام والتأقلم مع أسلوب الخصم، مع الاحتفاظ بالشخصية داخل الملعب، وفرض السيطرة في بعض الفترات، والدخول لمنطقة الجزاء بتهديد حقيقي، إضافة إلى اللعب بحدة وقوة حين تستدعي اللحظة ذلك".

وأكد إيمري أن الأجواء في فيلا بارك تظل عاملاً حاسماً في أداء الفريق، مشيراً إلى أن الجماهير تمنح اللاعبين طاقة هائلة، بينما يكون عليهم بدورهم نقل هذه الطاقة إلى المدرجات من خلال أدائهم داخل الملعب، وهو ما تحقق بوضوح. وأضاف أن طريقة استجابة اللاعبين للمطلوب منهم كانت رائعة ومليئة بالشخصية والثقة.

وأوقف أستون فيلا سلسلة اللا هزيمة لأرسنال بعد 18 مباراة متتالية.

وحقق أستون فيلا الفوز على أرسنال بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك بالجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وكان أرسنال قد استمر لمدة 18 مباراة متتالية بجميع البطولات دون التعرض لأي خسارة قبل مواجهة أستون فيلا.

