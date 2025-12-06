أرتيتا: كنت أشعر أننا سنفوز على أستون فيلا لكنها كرة القدم

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة أمام أستون فيلا بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في تصريحاته لـ بي بي سي سبورت، بعد تلقّي فريقه هدفاً في الثواني الأخيرة على ملعب فيلا بارك: "مؤلم جداً، خصوصاً بعد كل الجهد المبذول في المباراة. كانت مباراة مفتوحة. نبارك لأستون فيلا، فهم فريق جيد جداً. استقبلنا فرصة خطيرة في الشوط الأول من هدف ماتّي كاش، ثم امتلكنا بعض السيطرة في الشوط الثاني".

وأضاف "كان لدي إحساس بأننا سنفوز بالمباراة، لذلك الخسارة بالطريقة التي حدثت مؤلمة. 18 مباراة دون هزيمة، ثم تخسر مباراة، وهذا هو الواقع هذه هي كرة القدم. هي كما هي".

وأكمل "كانت لدينا فرصة كبيرة عندما مرّر ديكلان رايس الكرة إلى نوني مادويكي، ثم حصلوا هم على رمية تماس في الجهة الأخرى وسجلوا منها الهدف. هذه كرة القدم وجودة هذا الدوري."

وعن القلق حول إصابة لياندرو تروسارد قال: "كان جيداً للغاية. نعلم أنه لاعب عائد من إصابة، وبدأ يشعر بها مجدداً، لذلك اضطررنا لاستبداله."

أما عن كيفية العودة بعد هذه الهزيمة فأجاب: "مستوى الثبات الذي قدّمه اللاعبون في هذه الفترة مذهل، لذلك لدي كل الثقة في أننا سنعود من جديد."

وأوقف أستون فيلا سلسلة اللا هزيمة لأرسنال بعد 18 مباراة متتالية.

