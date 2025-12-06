انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (0)-(0) تشيلسي.. تعادل سلبي

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 16:57

كتب : FilGoal

انتهت بالتعادل السلبي

ق66: جويو يهدف هدفا محققا أمام المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32. إصابة ديلاب ومشاركة جويو

ق5. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق4. جووووول أول لبورنموث عن طريق سيمينيو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تشيلسي بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز
