انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (0)-(0) تشيلسي.. تعادل سلبي
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 16:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بورنموث ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتهت بالتعادل السلبي
ق66: جويو يهدف هدفا محققا أمام المرمى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق32. إصابة ديلاب ومشاركة جويو
ق5. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.
ق4. جووووول أول لبورنموث عن طريق سيمينيو.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
سلوت: نستقبل الأهداف دون صناعة الخصم أي فرصة سلوت: لهذا السبب فضلت الدفع بإندو وليس صلاح ضد ليدز المشكلة في صلاح؟ ليفربول يتعثر بالتعادل مع ليدز بسيناريو درامي جوارديولا: يومنا جيد بتعثر أرسنال وتشيلسي.. و"البساطة" تفرق بين ميسي وشرقي الدوري الإنجليزي - تشيلسي وبورنموث يكملان رحلة اللا فوز.. وتوتنام يفلت أخيرا انتهت الدوري الإنجليزي - ليدز (3)-(3) ليفربول مانشستر سيتي يقترب أكثر من أرسنال بثلاثية ضد سندرلاند إيمري: أنهينا الأسبوع بشكل مثالي بعد الفوز على أرسنال