انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) سندرلاند.. فوز السماوي
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 16:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز.
انتهت
ق 90+6: أونين يتحصل على بطاقة حمراء
ق 69: مشاركة مرموش بدلا من هالاند
ق 65: جوووول راااائع.. شرقي يصنع على طريقة رابونا ورأسية فودين
ق 59: الدفاع يشتت فرصة محققة لهالاند من على خط المرمى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 35: جووووول جفارديول يسجل برأسية بعد ركنية فودين
هدف عالمي من روبين دياز
#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#EPL pic.twitter.com/MksFn1SbZ5— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 6, 2025
ق 31: جوووول صااااااروخي تصويبة صاروخية من روبن دياش تسكن الشباك
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
