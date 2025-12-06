انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) سندرلاند.. فوز السماوي

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وشرقي أساسي ضد سندرلاند مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وست هام ماركو سيلفا: كنا نستحق التعادل أمام مانشستر سيتي تشكيل مانشستر يونايتد - دي ليخت يغيب لأول مرة.. وعودة كونيا أمام وست هام

انتهت

ق 90+6: أونين يتحصل على بطاقة حمراء

ق 69: مشاركة مرموش بدلا من هالاند

ق 65: جوووول راااائع.. شرقي يصنع على طريقة رابونا ورأسية فودين

ق 59: الدفاع يشتت فرصة محققة لهالاند من على خط المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: جووووول جفارديول يسجل برأسية بعد ركنية فودين

ق 31: جوووول صااااااروخي تصويبة صاروخية من روبن دياش تسكن الشباك

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز سندرلاند
نرشح لكم
سلوت: نستقبل الأهداف دون صناعة الخصم أي فرصة سلوت: لهذا السبب فضلت الدفع بإندو وليس صلاح ضد ليدز المشكلة في صلاح؟ ليفربول يتعثر بالتعادل مع ليدز بسيناريو درامي جوارديولا: يومنا جيد بتعثر أرسنال وتشيلسي.. و"البساطة" تفرق بين ميسي وشرقي الدوري الإنجليزي - تشيلسي وبورنموث يكملان رحلة اللا فوز.. وتوتنام يفلت أخيرا انتهت الدوري الإنجليزي - ليدز (3)-(3) ليفربول مانشستر سيتي يقترب أكثر من أرسنال بثلاثية ضد سندرلاند إيمري: أنهينا الأسبوع بشكل مثالي بعد الفوز على أرسنال
أخر الأخبار
كأس العرب – حسام حسن: سنحاول التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى 4 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - الفوز أو الدوامة.. سيناريوهات تأهل مصر إلى دور الثمانية 6 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة 8 دقيقة | كأس العرب
سلوت: نستقبل الأهداف دون صناعة الخصم أي فرصة 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – التعادل الثاني.. رأسية مروان حمدي تمنح مصر نقطة أمام الإمارات 28 دقيقة | كأس العرب
للبطولة الثانية تواليا.. مروان حمدي يهز شباك الإمارات في كأس العرب 35 دقيقة | منتخب مصر
سلوت: لهذا السبب فضلت الدفع بإندو وليس صلاح ضد ليدز 41 دقيقة | المحترفون
بتروجت يوقف سلسلة انتصارات بيراميدز ويمنعه من صدارة الدوري المصري 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518579/انتهت-الدوري-الإنجليزي-مانشستر-سيتي-3-0-سندرلاند-فوز-السماوي