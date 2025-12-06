توقفت سلسلة اللا هزيمة.. أستون فيلا يفوز على أرسنال في الوقت القاتل ويقترب من الصدارة

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 16:48

كتب : FilGoal

أستون فيلا ضد أرسنال

أوقف أستون فيلا سلسلة اللا هزيمة لأرسنال بعد 18 مباراة متتالية.

وحقق أستون فيلا الفوز على أرسنال بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك بالجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وكان أرسنال قد استمر لمدة 18 مباراة متتالية بجميع البطولات دون التعرض لأي خسارة قبل مواجهة أستون فيلا.

وتعرض أرسنال للهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم منذ الخسارة من ليفربول بالجولة الثالثة.

وسجل ثنائية أستون فيلا كل من ماتي كاش وإيميليانو بوينديا، بينما سجل لياندرو تروسارد هدف أرسنال.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة 30 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة 33 في الصدارة.

التشكيل

تشكيل أرسنال شهد تواجد ديكلان رايس بشكل أساسي، كما لعب جورين تيمبر كقلب دفاع.

أحداث المباراة

أستون فيلا كاد أن يسجل في الدقيقة العاشرة عن طريق أولي واتكينز بتسديدة قوية تألق دافيد رايا في التصدي لها.

وسجل أرسنال عن طريق إيزي ولكن هدفه لم يحتسب لوجود حالة تسلل.

وتقدم أستون فيلا في الدقيقة 36 عن طريق ماتي كاش بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل أرسنال بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق لياندرو تروسارد مستغلا تمريرة من بوكايو ساكا مرت من الجميع ليسجلها في الشباك.

وكاد أوديجارد أن يسجل بتسديدة صاروخية تصدى لها إيميليانو مارتينيز ببراعة.

وسجل أستون فيلا هدف الفوز في الدقيقة 94 بعد ضغط متواصل عن طريق إيميليانو بوينديا ليؤمن نقاط المباراة لفريقه.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد ولفرهامبتون ،بينما يلتقي أستون فيلا مع وست هام.

