توقفت سلسلة اللا هزيمة.. أستون فيلا يفوز على أرسنال في الوقت القاتل ويقترب من الصدارة

أوقف أستون فيلا سلسلة اللا هزيمة لأرسنال بعد 18 مباراة متتالية.

وحقق أستون فيلا الفوز على أرسنال بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك بالجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وكان أرسنال قد استمر لمدة 18 مباراة متتالية بجميع البطولات دون التعرض لأي خسارة قبل مواجهة أستون فيلا.

وتعرض أرسنال للهزيمة الثانية في الدوري هذا الموسم منذ الخسارة من ليفربول بالجولة الثالثة.

وسجل ثنائية أستون فيلا كل من ماتي كاش وإيميليانو بوينديا، بينما سجل لياندرو تروسارد هدف أرسنال.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة 30 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة 33 في الصدارة.

التشكيل

تشكيل أرسنال شهد تواجد ديكلان رايس بشكل أساسي، كما لعب جورين تيمبر كقلب دفاع.

🔴 تشكيل أرسنال - رايس أساسي.. وتيمبر قلب دفاع في مواجهة أستون فيلا pic.twitter.com/BDEKQNIYw0 — FilGoal (@FilGoal) December 6, 2025

أحداث المباراة

أستون فيلا كاد أن يسجل في الدقيقة العاشرة عن طريق أولي واتكينز بتسديدة قوية تألق دافيد رايا في التصدي لها.

وسجل أرسنال عن طريق إيزي ولكن هدفه لم يحتسب لوجود حالة تسلل.

وتقدم أستون فيلا في الدقيقة 36 عن طريق ماتي كاش بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

GOAL! Matty Cash arrives at the back post with a great first-time strike to fire Villa ahead against the league leaders 💥#beINPL #AVLARS #AVFC pic.twitter.com/7THX89vEpq — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 6, 2025

وتعادل أرسنال بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق لياندرو تروسارد مستغلا تمريرة من بوكايو ساكا مرت من الجميع ليسجلها في الشباك.

وكاد أوديجارد أن يسجل بتسديدة صاروخية تصدى لها إيميليانو مارتينيز ببراعة.

وسجل أستون فيلا هدف الفوز في الدقيقة 94 بعد ضغط متواصل عن طريق إيميليانو بوينديا ليؤمن نقاط المباراة لفريقه.

GOAL! SCENES AT VILLA PARK 🙌 Emi Buendía wins it for Aston Villa with the last kick of the match 😱#beINPL #AVLARS #AVFC pic.twitter.com/YTG6ld9hr7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 6, 2025

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد ولفرهامبتون ،بينما يلتقي أستون فيلا مع وست هام.