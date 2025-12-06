تشكيل تشيلسي - عودة بالمر.. وديلاب أساسي ضد بورنموث
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 16:19
كتب : FilGoal
أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بورنموث.
ويلتقي تشيلسي مع بورنموث على ملعب الأخير بالجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل عودة كول بالمر بشكل أساسي بعد تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: روبيرتو سانشيز.
الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - تريفو تشالوبا - مارك كوكوريا.
الوس" ريس جيمس - إنزو فيرنانديز - كول بالمر.
الهحوم: بيدرو نيتو - ليام ديلاب - أليخاندرو جارناتشو.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة.
