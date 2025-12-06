تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وشرقي أساسي ضد سندرلاند

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 16:09

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سندرلاند.

ويلتقي مانشستر سيتي مع سندرلاند على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد ريان شرقي بشكل أساسي، بينما يستمر جلوس عمر مرموش على دكة البدلاء.

أخبار متعلقة:
مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام وست هام ماركو سيلفا: كنا نستحق التعادل أمام مانشستر سيتي تشكيل مانشستر يونايتد - دي ليخت يغيب لأول مرة.. وعودة كونيا أمام وست هام جفارديول يمنع عودة تاريخية.. مانشستر سيتي يفوز فولام بخامسية مثيرة في مباراة الـ9 أهداف

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماتيوس نونيس - روبن دياز - يوشكو جفارديول - نيكو أورايلي.

الوسط: برناردو سيلفا - نيكو جونزاليس - فيل فودين.

الهجوم: ريان شرقي - إيرلنج هالاند - جيريمي دوكو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد - ناثان أكي - ريان أيت نوري - أوسكار بوب - عبد القادر خوسانوف - عمر مرموش - سافينيو - تيجاني ريندرز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل سندرلاند المركز السادس.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
سلوت: نستقبل الأهداف دون صناعة الخصم أي فرصة سلوت: لهذا السبب فضلت الدفع بإندو وليس صلاح ضد ليدز المشكلة في صلاح؟ ليفربول يتعثر بالتعادل مع ليدز بسيناريو درامي جوارديولا: يومنا جيد بتعثر أرسنال وتشيلسي.. و"البساطة" تفرق بين ميسي وشرقي الدوري الإنجليزي - تشيلسي وبورنموث يكملان رحلة اللا فوز.. وتوتنام يفلت أخيرا انتهت الدوري الإنجليزي - ليدز (3)-(3) ليفربول مانشستر سيتي يقترب أكثر من أرسنال بثلاثية ضد سندرلاند إيمري: أنهينا الأسبوع بشكل مثالي بعد الفوز على أرسنال
أخر الأخبار
كأس العرب – حسام حسن: سنحاول التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى 4 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - الفوز أو الدوامة.. سيناريوهات تأهل مصر إلى دور الثمانية 5 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة 8 دقيقة | كأس العرب
سلوت: نستقبل الأهداف دون صناعة الخصم أي فرصة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – التعادل الثاني.. رأسية مروان حمدي تمنح مصر نقطة أمام الإمارات 28 دقيقة | كأس العرب
للبطولة الثانية تواليا.. مروان حمدي يهز شباك الإمارات في كأس العرب 35 دقيقة | منتخب مصر
سلوت: لهذا السبب فضلت الدفع بإندو وليس صلاح ضد ليدز 40 دقيقة | المحترفون
بتروجت يوقف سلسلة انتصارات بيراميدز ويمنعه من صدارة الدوري المصري 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518576/تشكيل-مانشستر-سيتي-مرموش-بديل-وشرقي-أساسي-ضد-سندرلاند