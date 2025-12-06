تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وشرقي أساسي ضد سندرلاند

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سندرلاند.

ويلتقي مانشستر سيتي مع سندرلاند على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد ريان شرقي بشكل أساسي، بينما يستمر جلوس عمر مرموش على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماتيوس نونيس - روبن دياز - يوشكو جفارديول - نيكو أورايلي.

الوسط: برناردو سيلفا - نيكو جونزاليس - فيل فودين.

الهجوم: ريان شرقي - إيرلنج هالاند - جيريمي دوكو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد - ناثان أكي - ريان أيت نوري - أوسكار بوب - عبد القادر خوسانوف - عمر مرموش - سافينيو - تيجاني ريندرز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل سندرلاند المركز السادس.