انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (2)-(1) أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أستون فيلا ضد أرسنال في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهاية المباراة

ق94. جووووووول قاااتل لأستون فيلا عن طريق إيميليانو بوينديا.

ق82. ضغط متواصل من أستون فيلا لتسجيل الهدف الثاني

ق69. تسديدة صاروخية من أوديجارد ولكن إيميليانو مارتينيز يتألق في التصدي.

ق52. جووووول التعادل لأرسنال عن طريق لياندرو تروسارد مستغلا تمريرة من ساكا أمام المرمى الخالي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الاول

ق36. جووووول أول لأستون فيلا عن طريق ماتي كاش بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق21. هدف غير محتسب لأرسنال عن طريق إيزي لوجود حالة تسلل.

ق10. دافيد رايا يتألق ويتصدى لتسديدة من أولي واتكينز من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل