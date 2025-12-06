تشكيل أرسنال - رايس أساسي.. وتيمبر قلب دفاع في مواجهة أستون فيلا
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 13:34
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أستون فيلا.
ويلتقي أرسنال مع أستون فيلا على ملعب فيلا بارك بالجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.
ويشهد تشكيل أرسنال مشاركة جوريين تيمبر كقلب دفاع، بينما يلعب ديكلان رايس بشكل أساسي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: دافيد رايا.
الدفاع: بن وايت - جوريين تيمبر - بييرو هينيكابي - ريكاردو كالافيوري.
الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي - مارتن أوديجارد.
الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينو - إيبيريتشي إيزي.
ويحتل أرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة.
